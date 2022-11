Benčičová si pripísala ďalší skvelý úspech. Švajčiarky ovládli Pohár Billie-Jean Kingovej

Pohár Billie-Jean Kingovej 2022 - finále

O rozhodujúci bod sa zaslúžila Belinda Benčičová. Švajčiarka so slovenskými koreňmi zdolala v dueli tímových jednotiek Ajlu Tomljanovičovú hladko 6:2, 6:1.

Proti Austrálii Švajčiarsko potvrdilo úlohu papierového favorita a stalo sa v poradí 12. krajinou na listine víťazov prestížnej ženskej tímovej súťaže.

Benčičová v celom zápase proti Tomljanovičovej výborne returnovala. V prvom sete trikrát prelomila podanie Austrálčanky, ktorá mala nízku percentuálnu úspešnosť prvého servisu.

Benčičová diktovala tempo výmen, dokázala súperku zatlačiť do defenzívy. V druhom dejstve olympijská šampiónka z OH 2020 v Tokiu odskočila Austrálčanke na 5:1 a zápas s prehľadom dotiahla do úspešného konca.

Benčičová vyhrala v Glasgowe všetky štyri dvojhry, pričom nestratila ani jediný set. V tímových súťažiach sa jej darí, v januári 2018 triumfovala po boku Rogera Federera v Hopmanovom pohári miešaných družstiev v austrálskom Perthe.