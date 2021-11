Zahrajú si finále aj o rok? Slovenské tenistky spoznali súperky v kvalifikácii

"Austrália má veľmi silný tím na čele so svetovou jednotkou Ashleigh Bartyovou, ktorá na finálovom turnaji v Prahe tento rok neštartovala. Aj bez nej postúpili Austrálčanky do semifinále, čo svedčí o ich kvalite.

Aj Viktória Kužmová si želala iného súpera.

"Čo sa týka cestovania, horšie to dopadnúť nemohlo. Nedokážem si ani predstaviť dve cesty do Austrálie v priebehu troch mesiacov. Bude to veľmi náročné," zareagovala pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu na žreb Kužmová.

Tá sa v tímových súťažiach cíti ako ryba vo vode.

"Austrália má vo svojich radoch skvelé hráčky, aj v Prahe boli teraz v semifinále. Uvidíme, kto v tom čase za nich nastúpi. Myslím si, že nás čaká stretnutie na harde," dodala zverenka Tomáša Hrunčáka.