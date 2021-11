Neočkovaní tréneri a hráči nám robia problémy, vraví Moška

"Nebudem nútiť očkovať sa divákov na štadióne aj celý personál na turnaji, zatiaľ čo hráči by zaočkovaní neboli," vravel premiér štátu Victoria Daniel Andrews.

V štáte Victoria platia prísne pravidlá. Nezaočkovaní ľudia nesmú ísť na športové udalosti alebo do podnikov. Navyše, všetci profesionálni športovci a personál okolo nich musia byť taktiež zaočkovaní.

„Vzhľadom na to, že veľa dobrých tenistov nie je zaočkovaných, myslím si, že dovolia hrať aj otestovaným. Ale vyzerá to tak, že celý svet speje k tomu, že všetci budú musieť byť zaočkovaní. A kto nebude, sa bude musieť prispôsobiť,“ vraví.

Nie všetci zamestnanci a hráči, ktorí spadajú pod tenisový zväz (STZ), si nechali pichnúť vakcínu proti covidu. Zväzu to prináša starosti.

„Spolu s juniormi máme 50 hráčov, ktorí každý týždeň cestujú po svete a vidíme, že hráči alebo ich tréneri, ktorí nie sú zaočkovaní, majú obmedzenú možnosť štartu. Niektoré krajiny majú striktné pravidlá a kto nie je zaočkovaný, musí ísť do karantény,“ vysvetľuje generálny sekretár STZ.

Úprava programu turnajov je problém

To prináša problémy pri príprave turnajového programu. „Vzhľadom na očkovanosť ho musíme korigovať, a to nie je správne. Robí nám to problémy,“ priznáva.

Tenisový zväz bude zrejme časom vyvíjať snahu, aby sa vakcínou proti covidu chránili všetci zamestnanci.

„Musí to tak byť. Ak sa ide na turnaj tí, ktorí nie sú zaočkovaní majú smolu. Musíme tlačiť na zamestnancov, že budú musieť byť zaočkovaní, aby sme mohli robiť tenis optimálne,“ doplnil Moška.