Čo bude s Mešárom? Mladý Slovák sa nedostal na súpisku farmárskeho tímu Montrealu

Slovenský hokejista Filip Mešár nehral v prvom zápase 2. kola play-off v nižšej zámorskej súťaži AHL. Útočník sa nedostal na súpisku Lavalu.
Rocket potvrdili rolu favorita a vyhrali nad Torontom Marlies 3:1. Presadili sa Florian Xhekaj, Joshua Roy a do prázdnej bránky Samuel Blais.
Laval je farmárskym tímom Montrealu. Canadiens si Mešára vybrali v drafte 2022 v prvom kole z celkového 26. miesta, no v profilige ešte nehral.
Slovenský útočník nedostal priestor vo vyraďovačke ani minulú sezónu. Až v závere si pripísal jeden štart.
V aktuálnej sezóne odohral Mešár 71 zápasov, v ktorých nazbieral 27 bodov (9+18).
Do úvodného stretnutia vyraďovacej fázy nastúpil útočník Martin Chromiak. Ontario ako favorit ale prehralo prvý duel s Coachellou 0:3. Druhé stretnutie je na programe v noci na sobotu.
Chromiak patril v ročníku k lídrom svojho tímu a zaznamenal až 28 gólov. Aktívny bol aj proti Firebirds. Zaznamenal štyri strelecké pokusy, no ani jeden neskončil v sieti.