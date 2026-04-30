Čo bude s Mešárom? Mladý Slovák sa nedostal na súpisku farmárskeho tímu Montrealu

Filip Mešár. (Autor: Facebook/Rocket de Laval )
Sportnet|30. apr 2026 o 08:06
Slovenský útočník bol v prvom zápase play-off iba zdravý náhradník.

Slovenský hokejista Filip Mešár nehral v prvom zápase 2. kola play-off v nižšej zámorskej súťaži AHL. Útočník sa nedostal na súpisku Lavalu.

Rocket potvrdili rolu favorita a vyhrali nad Torontom Marlies 3:1. Presadili sa Florian Xhekaj, Joshua Roy a do prázdnej bránky Samuel Blais.

Laval je farmárskym tímom Montrealu. Canadiens si Mešára vybrali v drafte 2022 v prvom kole z celkového 26. miesta, no v profilige ešte nehral.

Slovenský útočník nedostal priestor vo vyraďovačke ani minulú sezónu. Až v závere si pripísal jeden štart.

V aktuálnej sezóne odohral Mešár 71 zápasov, v ktorých nazbieral 27 bodov (9+18).

Do úvodného stretnutia vyraďovacej fázy nastúpil útočník Martin Chromiak. Ontario ako favorit ale prehralo prvý duel s Coachellou 0:3. Druhé stretnutie je na programe v noci na sobotu.

Chromiak patril v ročníku k lídrom svojho tímu a zaznamenal až 28 gólov. Aktívny bol aj proti Firebirds. Zaznamenal štyri strelecké pokusy, no ani jeden neskončil v sieti.

AHL

