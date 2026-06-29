Slovensko privíta Grécko v Davisovom pohári. Bude to prvý duel mimo Bratislavy od roku 2002

Slovenskí tenisti odohrajú zápas I. svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku na antuke v košickom NTC.
O dejisku septembrového duelu (19. - 20.) rozhodlo vedenie Slovenského tenisového zväzu na podnet kapitána daviscupového tímu Tibora Tótha.
Dokončenia Národného tenisového centra sa všetky domáce duely hrali v Bratislave.
Iným dejiskom než hlavné mesto bol ešte v roku 2002 Prešov, kde Slováci nastúpili proti Rumunsku.
„Som veľmi rád, že budeme hrať v Košiciach. Je to už naozaj dávno, odkedy sme domáce stretnutie odohrali mimo Bratislavy.
Aj chalani túto myšlienku privítali. Myslím si, že zmena dejiska je dobre naplánovaná, najmä teraz, keď chceme hrať vonku na antuke.
Čaká nás ťažké stretnutie proti Grécku, v ktorom chceme zvíťaziť. Na antuke sú naše šance vyššie aj vzhľadom k výborným výsledkom Alexa Molčana v tomto roku.
Práve preto bola prvá voľba NTC Košice. Je to krásny novovybudovaný areál, ktorý si takéto stretnutie zaslúži, rovnako ako mesto Košice.
Množstvo reprezentantov z nedávnych rokov pochádza z východu republiky, či už sú to Alex Molčan, Lukáš Klein, Anna Karolína Schmiedlová, Viktória Hrunčáková, Katarína Kužmová, Jana Čepelová alebo Michal Krajčí, takže aj z tohto hľadiska sú Košice tým správnym miestom,“ povedal k dejisku stretnutia v metropole východu Tibor Tóth.
Víťaz postúpi do kvalifikácie o postup na finálový turnaj. Pôjde o druhé vzájomné stretnutie týchto súperov.
Slováci v roku 2023 senzačne zdolali Grékov vedených Stefanosom Tsitsipasom na olympijskom štadióne v Aténach 3:1.
Košické NTC bolo v máji 2026 dejiskom dvoch medzinárodných turnajov - ženského Slovak Open a mužského ATP challenger.
Oba potvrdili, že NTC Košice je areál schopný hostiť aj veľké medzinárodné podujatia.
„Na challengeri hrali všetci slovenskí hráči okrem Alexa Molčana a Lukáša Kleina. Veľmi si pochvaľovali turnaj, organizáciu aj samotný areál.
V Bratislave je to veľakrát už presýtené. Práve preto verím, že v Košiciach nás príde podporiť veľa fanúšikov a že vytvoria výbornú domácu atmosféru, ktorá nám pomôže.
Súper bude veľmi náročný, ale pre divákov zároveň veľmi atraktívny. Chcem sa poďakovať Slovenskému tenisovému zväzu za to, že nám vyšiel v ústrety a umožní nám toto stretnutie odohrať v Košiciach.
Všetci sa tam už teraz tešíme a spravíme všetko pre to, aby sme uspeli,“ dodal Tóth, päťdesiatosemročný rodák z Košíc.