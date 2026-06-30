Senzácia na Wimbledone. Fínsky kvalifikant v prvom kole vyradil nasadenú štvorku

Štvrtý nasadený Američan Ben Shelton končí na Wimbledone nečakane hneď v prvom kole.
Víťaz prípravného turnaja v Stuttgarte podľahol fínskemu kvalifikantovi Ottovi Virtanenovi po takmer štyri a pol hodine dlhom boji 4:6, 6:3, 7:6, 2:6, 6:7.
Dvadsaťtriročný Shelton obhajoval na tráve v All England Clube vlaňajšiu štvrťfinálovú účasť.
V prvom kole grandslamového turnaja vypadol aktuálne piaty hráč svetového rebríčka prvýkrát od Roland Garros 2023.
Virtanen, ktorému patrí v poradí ATP 140. miesto, si postupom do druhého kola vyrovnal grandslamové maximum z Wimbledonu a US Open 2024.
„Len vďaka vám, fanúšikom, som hral do posledného bodu. Pred začiatkom Wimbledonu to bol skvelý mesiac, veľa som hral na tráve. Som veľmi rád, že som tu späť po ročnej absencii,“ uviedol Virtanen po senzačnom triumfe nad Sheltonom.
Darilo sa Austrálčanovi Alexovi de Minaurovi. Nasadená päťka mužského pavúka triumfovala v prvom kole nad Argentínčanom Romanom Andresom Burruchagom 7:6 (5), 6:1 a 6:0.
„Trochu skoro začalo toto stretnutie, čiže tam bola počiatočná nervozita. Postupom času sa môj výkon zlepšoval a som veľmi rád, že sa mi podarilo postúpiť do ďalšieho kola.
Snažil som sa diktovať dianie na kurte, trávnatý povrch vyhovuje mojej hre. Verím, že v ďalšom stretnutí budem hrať takto od samotného začiatku,“ vyjadril sa De Minaur v pozápasovom rozhovore priamo na kurte.
Poliak Kamil Majchrzak postúpil do druhého kola, v prvom kole vyradil nasadenú tridsiatku Čiľana Alejandra Tabila po výsledku 6:3, 7:5 a 7:5.
Ďalej ide aj minuloročný semifinalista Američan Taylor Fritz, Srba Dušana Lajoviča zdolal 6:3, 6:4 a 6:3.
„Začiatky na grandslamových turnajoch nie sú nikdy jednoduché. Dalo by sa povedať, že prvé kolo je vždy najstrašidelnejšie. Som rád, že som hral dobrý tenis a ukončil to v troch setoch. Mám radosť z toho, ako som zahral,“ povedal Fritz po úspešnom vstupe na Wimbledone.
Wimbledon 2026
muži - dvojhra - 1. kolo:
Taylor Fritz (USA-6) - Dušan Lajovič (Srb.) 6:3, 6:4, 6:3
Zachary Svajda (USA) - Pablo Llamas Ruiz (Šp.) 6:1, 6:2, 6:4
Jesper De Jong (Hol.) - Rinky Hijikata (Aust.) 7:6 (4), 3:6, 5:7, 6:4, 6:3
Alex de Minaur (Aust.-5) - Roman Andres Burruchaga (Arg.) 7:6 (5), 6:1, 6:0
Brandon Nakashima (USA-28) - Jack Pinnington Jones (V. Brit.) 6:3, 7:6 (5), 7:5
Adrian Mannarino (Fr.) - Titouan Droguet (Fr.) 6:2, 6:4, 6:1
Kamil Majchrzak (Poľ.) - Alejandro Tabilo (Čil.-30) 6:3, 7:5, 7:5
Jaime Faria (Portug.) - Šo Šimabukuro (Jap.) 7:6 (6), 6:3, 6:7 (2), 6:3
Valentin Royer (Fr.) - Harry Wendelken (V. Brit.) 4:6, 6:3, 6:3, 6:3
Yannick Hanfmann (Nem.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 6:7 (6), 7:6 (9), 6:2, 6:3
Otto Virtanen (Fín.) - Ben Shelton (USA-4) 6:4, 3:6, 6:7 (8), 6:2, 7:6 (9)
Patrick Kypson (USA) - Mackenzie McDonald (USA) 3:6, 6:1, 6:4, 6:4
Jacob Fearlney (V. Brit.) - Alex Michelsen (USA) 3:6, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2
Kyrian Jacquet (Fr.) - Vilius Gaubas (Lit.) 6:3, 6:4, 7:6 (2)
Jaume Munar (Šp.) - Francisco Cerundolo (Arg.-18) 6:1, 6:4, 6:3
Gabriel Diallo (Kan.) - Benjamin Bonzi (Fr.) 1:6, 4:6, 7:6 (5), 6:3, 3:1 - skreč
Arthur Fery (V. Brit.) - Damir Džumhur (Bos. a Herc.) 3:6, 6:2, 6:2, 6:1
Quentin Halys (Fr.) - Matteo Arnaldi (Tal.-32) 3:6, 6:1, 7:6 (5), 6:3