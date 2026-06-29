Britský kvalifikant už nie je študent. Čo vo Wimbledone zarobil, nemusí rýchlo minúť

Minulý rok napísal britský tenista Oliver Tarvet na Wimbledone pútavý príbeh. Študent a amatérsky hráč dostal voľnú kartu, aby si zahral v kvalifikácii a napokon to dotiahol až do druhého kola hlavnej súťaže, kde ho vyradil neskorší finalista Carlos Alcaraz.
Organizátorov jeho výkony presvedčili a udelili mu voľnú kartu aj tento rok. Mladík siahal na ďalšiu senzáciu.
Po úspešnej kvalifikácii, v ktorej nestratil ani set, mu žreb pridelil 28. hráča na svete, Francúza Arthura Rinderknecha.
Odohral s ním vyrovnaný zápas, napriek tomu, že oboch hráčov delí v rebríčku ATP viac ako tristo miest.
Prvé dva sety dospeli až do skrátenej hry, ktorú v obidvoch prípadoch ovládol favorit. Tarvet sa však nevzdal a vďaka brejku zo siedmej hry získal tretí set.
Rinderknech však lepšie zvládol záver štvrtého dejstva a postúpil do druhého kola potom, ako využil štvrtý mečbal.
Tarvet si aj tento finančne polepší o solídnu čiastku - 80-tisíc libier (vyše 90-tisíc eur). Na rozdiel od minulého roka ich však nemusí urýchlene minúť.
Stačí, ak zaplatím trochu viac trénerom
Študent univerzity v americkom San Diegu, kde sa zároveň venoval univerzitnému tenisu, vlani figuroval pred trávnatým grandslamovým turnajom na 733. mieste v rebríčku ATP.
Po troch víťazstvách v kvalifikácii vyradil v hlavnej súťaži iného kvalifikanta Leandra Riediho a v druhom kole ho čakal Carlos Alcaraz.
Španiel zvíťazil 6:1, 6:4, 6:4, ale po zápase adresoval domácemu hráčovi slová uznania.
„Veľká pochvala pre Olivera. Bol to iba jeho druhý zápas na Tour. Úprimne povedané, páči sa mi jeho hra. Vo svojom prvom zápase na centrálnom kurte predviedol skvelý tenis, sám viem, aké je to náročné,“ povedala aktuálna svetová dvojka.
Tarvet sa dostal do pozornosti médií aj vďaka netradičným problémom, ktorý si privodil svojimi výkonmi.
Študenti amerických univerzít môžu za kalendárny rok zarobiť najviac 10 000 dolárov libier, ale Tarvet si postupom do 2. kola polepšil o 99-tisíc libier, čiže vyše 130-tisíc dolárov alebo 115-tisíc Eur.
VIDEO: Tarvet vs Sakellaridis vo finále kvalifikácie
„Musím nájsť výdavky v celkovej hodnote 60- až 70-tisíc libier. Tenis je však drahý šport, takže dúfam, že sa mi to podarí. Stačí, ak zaplatím svojim trénerom trochu viac. Alebo neviem, niečo už vymyslíme. Možno budeme letieť biznis triedou,“ žartoval na tlačovej konferencii.
Vďaka výkonom na Wimbledone sa v rebríčku ATP po turnaji posunul z ôsmej stovky na 402. miesto.
Štúdium ako priorita
Po grandslamovom turnaji Tarvet dosiahol v kariére ďalší míľnik.
V londýnskej štvrti Roehampton získal prvý titul na ITF turnaji v kategórii M25, ktoré majú od minulého roku majú dotáciu 30-tisíc amerických dolárov.
Následne sa presunul na challengre. Najcennejším výsledkom bolo pre neho štvrťfinále z turnaja v americkom meste Charlottesville. Uplynulú sezónu ukončil na 333. mieste.
Prvé tohtoročné zápasy na profesionálnom okruhu odohral Brit až začiatkom júla.
Dôvodom bolo, že pokračoval v štúdiu a naďalej hral univerzitný tenis v San Diegu.
„Ešte mám veľa osobných cieľov, ktoré som s tímom nedosiahol. Hoci mám aj ciele ako profesionálny tenista, vysoká škola bola veľkou súčasťou mojej kariéry aj života. Sú tu veci, ktoré chcem dosiahnuť ešte predtým, ako sa stanem profesionálom,“ zdôvodňoval svoje rozhodnutie po Wimbledone 2025.
21 víťazstiev v dvojhre
Výkony na univerzitnej pôde mu v záverečnej sezóne na akademickej pôde priniesli ocenenie All-American, ktoré udeľuje organizácia Intercollegiate Tennis Asociation, zastrešujúca univerzitný tenis v Spojených štátoch.
Ide o prestížnu cenu, ktorá ho zaraďuje medzi najlepších hráčov v danej sezóne. Tarvet získal toto ocenenie už v rokoch 2024 a 2025.
Tretíkrát za sebou ho tiež vyhlásili za najlepšieho hráča West Coast Conference a stal sa prvým hráčom v histórii, ktorému sa to podarilo.
V priebehu tohto roka odohral 23 zápasov v dvojhre, pričom iba dvakrát odišiel z kurtu ako porazený.
Tarvet bol hlavným strojcom úspechov jeho univerzitného tímu San Diego Toreros, ktorý ovládol základnú časť konferencie a tretíkrát v rade sa stal jej celkovým víťazom.
Vďaka víťazstvu v konferencii si tím San Diego Toreros zabezpečil účasť na národných majstrovstvách univerzitného tenisu, kde sa dostane 64 najlepších univerzít. Tarvetov tím vypadol v osemfinále.