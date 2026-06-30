    Finalistka z minulého roka odštartovala vo Wimbledone suverénne: Mám pekné spomienky

    Amanda Anisimovová počas prvého kola na Wimbledone 2026.
    Amanda Anisimovová počas prvého kola na Wimbledone 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. jún 2026 o 13:52
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    Triumfovala nad Gjorčeskovou zo Severného Macedónska.

    Americká tenistka Amanda Anisimovová odštartovala víťazne účinkovanie na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    Nasadená šestka a minuloročná finalistka triumfovala v prvom kole dvojhry nad Linou Gjorčeskovou zo Severného Macedónska 6:3 a 6:2.

    „Nie je jednoduché hrať proti kvalifikantke, pretože už má za sebou niekoľko zápasov. Nikdy sme proti sebe nehrali, takže bolo náročné pripraviť sa.

    Na predošlý rok mám pekné spomienky, teraz sa ich posnažím preniesť aj do ďalších duelov,“ prezradila Anisimovová v pozápasovom rozhovore na kurte.

    Z nasadených hráčok si postup do druhého kola zabezpečili Češka Marie Bouzková, Američanka Madison Keysová i Talianka Jasmine Paoliniová. 

    Wimbledon 2026

    ženy - dvojhra - 1. kolo:

    Marie Bouzková (ČR-21) - Talia Gibsonová (Aust.) 6:1, 3:6, 6:2

    Madison Keysová (USA-26) - Kayla Dayová (USA) 6:7 (5), 6:4, 6:3

    Jasmine Paoliniová (Tal.-13) - Robin Montgomeryová (USA) 0:6, 6:4, 7:5

    Sofia Keninová (USA) - Petra Marčinková (Chor.) 7:6 (4), 6:4

    Amanda Anisimovová (USA-6) - Lina Gjorčesková (S. Mac.) 6:3, 6:2

    Karolína Plíšková (ČR) - Tereza Valentová (ČR) 6:3, 6:4

    Maria Sakkariová (Gréc.) - Clara Tausonová (Dán.-24) 6:3, 6:3

    Tyra Caterina Grantová (Tal.) - Katie Boulterová (V. Brit.) 6:4, 6:2

    Katie Swanová (V. Brit.) - Irina-Camelia Beguová (Rum.) 6:4, 6:4 

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