    Slováci nemali vo štvorhre žiadny nárok. Francúzsko otáča priebeh Davisovho pohára

    Slovenskí daviscupoví reprezentanti Lukáš Klein a Miloš Karol.
    Slovenskí daviscupoví reprezentanti Lukáš Klein a Miloš Karol. (Autor: TASR)
    TASR|8. feb 2026 o 15:08
    ShareTweet0

    Na programe sú ešte dva súboje v dvojhre.

    Davis Cup 2026 - kvalifikácia o svetovú skupinu

    Francúzsko - Slovensko 2:1 po štvorhre

    Sobota:

    Alexandre Müller - Alex Molčan 4:6, 4:6

    Arthur Rinderknech - Norbert Gombos 7:6 (1), 7:6 (6)

    Nedeľa:

    Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert - Lukáš Klein, Miloš Karol 6:2, 6:3

    Tenisti Slovenska prehrávajú v zápase prvého kola kvalifikácie Davisovho pohára s Francúzskom 1:2.

    Nedeľňajší program v Le Porteli otvorila štvorhra, v ktorej dvojica Miloš Karol a Lukáš Klein prehrala s domácim duom Pierre-Hugues Herbert a Benjamin Bonzi 2:6 a 3:6.

    Na programe sú ešte súboje v dvojhre, najskôr sa podľa rozpisu proti sebe postavia tímové jednotky - Alex Molčan a Arthur Rinderknech.

    Následne by malo prísť na súboj Norberta Gombosa s Alexandrom Mülleom. Víťaz tohto duelu postúpi do druhého kola kvalifikácie, ktorá uskutoční v septembri a bude sa v nej bojovať o miestenku na finálovom turnaji Davisovho pohára v talianskej Bologni.

    Zdolaného čaká súboj o udržanie sa vo svetovej skupine.

    Priebeh zápasu

    I. set:

    Kapitáni tímov sa rozhodli na štvorhru nemeniť hráčske zostavy, platilo tak nasadenie z piatkového žrebu.

    Slováci mali hneď od úvodu starosti, v prvom geme odvracali viacero brejkbalov, ale napokon sa ujali vedenia 1:0 v prvom sete.

    Potom však prebrala taktovku domáca dvojica, ktorá bola aktívnejšia, nerobila takmer žiadne viditeľné chyby a pretavila to do zisku piatich hier po sebe.

    Francúzom fungovalo podanie, spolu s podporou publika prevyšovali slovenskú dvojicu. Klein s Karolom síce za stavu 1:5 ešte odvrátili koniec prvého setu, ale následne si už domáca dvojka postrážila svoje podanie a po výsledku 6:2 získala bez výraznejších problémov úvodné dejstvo.

    II. set:

    Krátka prestávka Slovákom pomohla, do druhého setu vstúpili oveľa razantnejšie a sebavedomejšie, čo sa odzrkadlilo na fakte, že sa podarilo s prehľadom udržiavať hlavne vlastné podanie.

    Diane na kurte už bolo celkovo oveľa vyrovnanejšie. Zmena prišla v siedmom geme, v ktorom Herbert ako špecialista na štvorhru potiahol Francúzov k zisku prvého brejku a priblížil ich k zisku celkovo druhému bodu v zápase.

    Väčšie skúsenosti na domácej strane napokon rozhodli o tom, že po výsledku 6:3 vyhrali druhý set a napokon aj celé stretnutie.

    Tenis

    Tenis

    Slovenskí daviscupoví reprezentanti Lukáš Klein a Miloš Karol.
    Slovenskí daviscupoví reprezentanti Lukáš Klein a Miloš Karol.
    Slováci nemali vo štvorhre žiadny nárok. Francúzsko otáča priebeh Davisovho pohára
    dnes 15:08
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Slováci nemali vo štvorhre žiadny nárok. Francúzsko otáča priebeh Davisovho pohára