    Po ôsmich rokoch nastal čas na zmenu. Lehečka ukončil spoluprácu s trénerom

    Jiří Lehečka
    Jiří Lehečka (Autor: TASR/AP)
    ČTK|10. júl 2026 o 19:01
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    Meno nového kouča zatiaľ neoznámil.

    Český tenista Jiří Lehečka sa po ôsmich rokoch rozlúčil s trénerom Michalom Navrátilom, pod ktorého vedením sa dostal do svetovej špičky. Štrnásty hráč rebríčka ATP to oznámil na sociálnych sieťach.

    "Keď sa pozriem späť, vidím osem rokov plných práce, obetí, výhier i prehier. Každá z nich mala svoj význam. Ďakujem za to Michal, že si bol súčasťou tejto cesty. Za podporu, úprimnosť, náročnosť i vieru vo chvíľach, keď to nebolo jednoduché, "napísal Lehečka.

    Dvadsaťštyriročný rodák z Mladej Boleslavi pod vedením syna bývalého daviscupového kapitána Jaroslava Navrátila postúpil do siedmich finále na elitnom okruhu.

    Dve, predvlani v Adelaide a vlani v Brisbane, premenil na zisk titulu. Na grandslamoch sú Lehečkovým maximom dve štvrťfinále, teraz vo Wimbledone vypadol v osemfinále s favorizovaným Alexandrom Zverevom.

    "Som vďačný za všetko, čo sme spoločne vybudovali. Zároveň ale viem, že minulosť je len základom pre to, čo ešte len príde. S pokorou, veľkou motiváciou a obrovským odhodlaním sa teším na ďalšiu kapitolu. Tá najlepšia ešte môže byť pred nami, "uviedol Lehečka, ktorý tento rok koncom mája vystúpil na životné 12. miesto rebríčka.

    Kto bude jeho najbližším trénerom, neoznámil.

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