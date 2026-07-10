    Mladý Slovák nezabojuje o grandslamový titul. Vo Wimbledone končí v semifinále

    Leon Sloboda.
    Leon Sloboda. (Autor: archív Leon Sloboda)
    TASR|10. júl 2026 o 16:44
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    V juniorskej štvorhre spolu s Talianom podľahli americkej dvojici.

    Wimbledon 2026

    juniori - štvorhra - semifinále:

    Michael Antonius, Andrew Johnson (USA-2) - Leon SLOBODA, Raffaele Ciurnelli (SR/Tal.) 7:6 (4), 7:5

    Slovenský tenista Leon Sloboda spoločne s Talianom Raffaelem Ciurnellim neuspeli v semifinále juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    Druhému nasadenému americkému páru Michael Antonius, Andrew Johnson podľahli v piatok po setoch 6:7 (4) a 5:7.

    V prvom sete nevyužili vedenie 2:0. Napriek semifinálovej prehre dosiahol Sloboda na tráve All England Clubu životný úspech na podujatiach veľkej štvorky.

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