Mladý Slovák nezabojuje o grandslamový titul. Vo Wimbledone končí v semifinále

Wimbledon 2026
juniori - štvorhra - semifinále:
Michael Antonius, Andrew Johnson (USA-2) - Leon SLOBODA, Raffaele Ciurnelli (SR/Tal.) 7:6 (4), 7:5
Slovenský tenista Leon Sloboda spoločne s Talianom Raffaelem Ciurnellim neuspeli v semifinále juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
Druhému nasadenému americkému páru Michael Antonius, Andrew Johnson podľahli v piatok po setoch 6:7 (4) a 5:7.
V prvom sete nevyužili vedenie 2:0. Napriek semifinálovej prehre dosiahol Sloboda na tráve All England Clubu životný úspech na podujatiach veľkej štvorky.