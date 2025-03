Urazil sa ako malé dieťa. Expert kritizuje Laineho za správanie po súboji so Slafkovským

Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa počas jedného zo súbojov pokúsil naraziť na mantinel svojho spoluhráča Patrika Laineho, no s intenzitou to prehnal.

Správanie fínskeho hokejistu rozoberali aj v rádiu BPM Sport. „Ježiši! Ak by som bol tréner, okamžite by som ho poslal späť na ľad,” hneval sa bývalý hokejista Gilbert Delorme.

„Po návrate na ľad sa Slafkovský pokúsil Lainemu ospravedlniť, ale bolo to ako rozprávať sa so stenou,” uviedol zámorský expert Jonathan Bernier z televízie TVA Sport.

„Montreal sa nachádza v dôležitej časti sezóny. Každý by mal mať nôž medzi zubami. A nielen to. Veci v klube fungujú, prišiel podpis Evansa, všetci sú v dobrej nálade, máte päť výhier v rade a on sa správa takto,” dodal Delorme.

„Je to ponižujúce pre zvyšok tímu. Veľmi mi to vadí,” zakončil a pridal nadávku.