Strelecký zväz ocenil najlepších za rok 2024. Všetci olympionici sú víťazi, uviedol Benca

"Bol to olympijský rok. OH boli aké boli, no všetci, ktorí sa na nich zúčastnili, sú víťazi. Sľúbil som, že tam budeme mať minimálne 5-7 strelcov, toto sa nám splnilo aj vďaka ľuďom, ktorí okolo nich pracovali. Chcem sa všetkým poďakovať," uviedol Benca na utorkovom vyhlásení najlepších športovcov SSZ.

"Vzhľadom na to desiate miesto sa mi ľahšie na olympiádu prichádzalo ako z nej odchádzalo. Tá rana ma bude ešte dlho strašiť, nerád sa k nej vraciam, ale zároveň asi neexistuje akcia, kde by som sa k nej nevrátil.

Chýbalo športové šťastie

"Zvyšok sezóny bol úžasný, olympiáda bola už len taká čerešnička, ktorá nevyšla. Mali sme dva tituly v Európe, jedno striebro na SP a v každom finále, kde som postúpil, bola medaila.

Sezóna bola vynikajúca čo sa týka prípravy, zlepšenia výsledkov a umiestnení. Keby nie je olympiáda, poviem, že to bola najlepšia sezóna v živote," dodal pre TASR Jány, ktorý si odniesol striebro v júni zo SP v Mníchove.

Pred hrami mal podobné očakávania v oboch disciplínach - vedel, že v každej dokáže postúpiť do finále: "Mal som rozumne nastavené očakávania, vedel som, že mám na to sa dostať do finále a vedel som, že tie finále sú už u mňa lepšie.

To bola nejaká tá myšlienka, s ktorou som tam išiel a hlavne som chcel zvládnuť kvalifikáciu a nemôžem povedať, že by som ju nezvládol. Chýbalo nejaké to športové šťastie, možno troška iná stratégia a boli by sme tam. To sa však ľahšie hodnotí, ako robí."