Mourinho najskôr takmer zaspal a potom ukázal na Škrinara: Veď odohral desať zápasov v rade

„Výsledok, ktorý presahoval realistické očakávania Rangers, a napriek tomu tu bola možno frustrácia, že to nedopadlo ešte lepšie,” opísal duel uznávaný britský novinár Jonathan Wilson.

Bola to historicky prvá výhra škótskeho tímu na pôde Fenerbahce. Istanbulský celok neinkasuje na domácom štadióne veľa gólov. V posledných zápasoch takmer žiadne. Od Rangers však dostal až tri kúsky.

Slovenský stopér bol aj pri druhom góle, keď sa snažil dostúpiť atakujúceho Václava Černého, no zle si načasoval vystúpenie z obrannej rady. Český futbalista si následne vypýtal spätnú prihrávku za druhého stopéra Fenerbahce a skóroval.

Václav Černý skóruje do siete Fenerbahce. (Autor: TASR/AP)

„Boli to dôležité góly, vďaka ktorým sme si vytvorili skvelú pozíciu do odvety,” priznal Černý pre klubové kamery Rangers.

Aj o tretí gól sa postaral Černý, ktorý sa od polovice rútil sám na brankára Fenerbahce. Škriniar šprintoval ako o život, no na rýchlosť českého krídelníka nestačil.

„Fenerbahce má kvalitných hráčov, takže ešte nie je koniec. Bol by som hlupák, ak by som to povedal,” zakončil.

Hráči Fenerbahce mali loptu častejšie na kopačkách. Vytvorili si väčšiu porciu streleckých príležitostí. No z 23 striel skóroval len raz, zatiaľ čo ich súper trikrát z ôsmich pokusov.