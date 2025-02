Po zisku titulu zostáva skromná. Nechcem zhasnúť ako mnohé iné hráčky, vraví Ruska

Sedemnásťročná rodáčka z Krasnojarsku na ceste do finále zdolala grandslamové víťazky Markétu Vondroušovú, Igu Swiatekovú i Elenu Rybakinovú.

"Som veľmi spokojná s tým, ako som hrala. Bola som nervózna a myslím si, že to bolo vidieť so všetkými tými dvojchybami a ďalšími menšími nepresnosťami.

Som však šťastná, že som sa vyrovnala s tlakom a zvládla to. Je to úžasný pocit," cituje ruskú tenistku britská televízia BBC.

Andrejevová sa vďaka triumfu v Spojených arabských emirátoch po prvý raz v kariére presunie do najlepšej ženskej svetovej desiatky.

"Pred sezónou som si dala za cieľ prienik do top 10. Je ešte len februára a mne sa to podarilo. Nemôže to byť krajšie," doplnila hráčka.