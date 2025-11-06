    Turnaj majstrov sľubuje veľké súboje. Alcaraz sa stretne v skupine s Djokovičom

    Novak Djokovič a Carlos Alcaraz po semifinále US Open 2025
    Novak Djokovič a Carlos Alcaraz po semifinále US Open 2025 (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. nov 2025 o 14:51
    ShareTweet0

    Španiel bude nasadená jednotka.

    TURÍN. Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa ako nasadená jednotka stretne na nadchádzajúcom turnaji majstrov v Turíne v základnej skupine so Srbom Novakom Djokovičom, Američanom Taylorom Fritzom a Austrálčanom Alexom de Minaurom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb.

    Obhajca titulu Talian Jannik Sinner si v pozícii nasadenej dvojky v skupine zmeria sily s Nemcom Alexandrom Zverevom a Američanom Benom Sheltonom.

    Jeho tretím súperom bude Kanaďan Felix Auger-Aliassime alebo Talian Lorenzo Musetti, obaja tento týždeň bojujú o poslednú voľnú miestenku na záverečný vrchol sezóny.

    Sinner je na čele svetového rebríčka ATP o 250 bodov pred Alcarazom. Čaká ho však obhajoba 1000 bodov za vlaňajší triumf v Turíne.

    Tenis

    Tenis

    Novak Djokovič a Carlos Alcaraz po semifinále US Open 2025
    Novak Djokovič a Carlos Alcaraz po semifinále US Open 2025
    Turnaj majstrov sľubuje veľké súboje. Alcaraz sa stretne v skupine s Djokovičom
    dnes 14:51
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Turnaj majstrov sľubuje veľké súboje. Alcaraz sa stretne v skupine s Djokovičom