    Alcaraz je po dvoch rokoch svetová jednotka, Molčan opäť výrazne poskočil

    Carlos Alcaraz
    Carlos Alcaraz (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. sep 2025 o 11:26
    Ženskému rebríčku kraľuje Aryna Sabalenková.

    NEW YORK. Španielsky tenista Carlos Alcaraz je prvýkrát od septembra 2023 opäť na čele rebríčka ATP.

    Preskočil Taliana Jannika Sinnera, ktorého zdolal vo finále záverečného grandslamového turnaja sezóny US Open. Dvadsaťdvaročného Španiela čaká piate obdobie na tenisovom tróne a celkovo 37. týždeň.

    Sinner sa v júni 2024 stal prvým Talianom na pozícii svetovej jednotky a zotrval na nej 65 týždňov.

    Iba traja tenisti histórie vydržali na najvyššej priečke dlhšie po premiérovom postupe na tento post, Roger Federer (237 týždňov), Jimmy Connors (160) a Lleyton Hewitt (75).

    Zo Slovákov je najvyššie Lukáš Klein, patrí mu 121. priečka. Po víťazstve na challengerovom turnaji v Istanbule poskočil o 56 priečok dopredu na 201. miesto Alex Molčan.

    Ďalší dvaja členovia slovenského daviscupového tímu pre septembrový súboj s Kolumbiou - Norbert Gombos a Miloš Karol, sú v štvrtej stovke.

    Bieloruská tenistka Arina Sobolenková aj naďalej kraľuje rebríčku WTA. Víťazka US Open má pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou náskok viac ako 3000 bodov.

    Jej finálová súperka Amanda Anisimovová poskočila z 9. priečky na štvrtú. Ďalšia Američanka a neúspešná obhajkyňa finále Jessica Pegulová naopak klesla z 4. na 7.

    Najvyššie postavená Slovenka Rebecca Šramková klesla o tri miesta na 38. pozíciu. Viktória Hrunčáková si polepšila o osem priečok na 226. miesto.

    Rebríček ATP

    /Poradie k 8. septembru 2025/

    1.

    (2.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    11 540 b

    2.

    (1.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    10 780 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    5930 b

    4.

    (7.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    4830 b

    5.

    (4.)

    Taylor Fritz

    USA

    4675 b

    6.

    (6.)

    Ben Shelton

    USA

    4280 b

    7.

    (5.)

    Jack Draper

    Veľká Británia

    3690 b

    8.

    (8.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3545 b

    9.

    (10.)

    Lorenzo Musetti

    Rusko

    3505 b

    10.

    (9.)

    Karen Chačanov

    Taliansko

    3280 b

    121.

    (119.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    531 b

    201.

    (257.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    266 b

    325.

    (261.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    160 b

    357.

    (357.)

    Miloš Karol

    Slovensko

    142 b

    Rebríček WTA

    /Poradie k 8. septembru 2025/

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    11 225 b

    2.

    (2.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    7933 b

    3.

    (3.)

    Coco Gauffová

    USA

    7874 b

    4.

    (9.)

    Amanda Anisimová

    USA

    5159 b

    5.

    (5.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    4793 b

    6.

    (6.)

    Madison Keysová

    USA

    4579 b

    7.

    (4.)

    Jessica Pegulová

    USA

    4383 b

    8.

    (8.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    4006 b

    9.

    (7.)

    Čeng Čchin-wen

    Čína

    3869 b

    10.

    (10.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    3833 b

    38.

    (35.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    1390 b

    226.

    (234.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    309 b

    272.

    (275.)

    Renáta Jamrichová

    Slovensko

    255 b

