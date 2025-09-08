Alcaraz je po dvoch rokoch svetová jednotka, Molčan opäť výrazne poskočil

NEW YORK. Španielsky tenista Carlos Alcaraz je prvýkrát od septembra 2023 opäť na čele rebríčka ATP.
Preskočil Taliana Jannika Sinnera, ktorého zdolal vo finále záverečného grandslamového turnaja sezóny US Open. Dvadsaťdvaročného Španiela čaká piate obdobie na tenisovom tróne a celkovo 37. týždeň.
Sinner sa v júni 2024 stal prvým Talianom na pozícii svetovej jednotky a zotrval na nej 65 týždňov.
Iba traja tenisti histórie vydržali na najvyššej priečke dlhšie po premiérovom postupe na tento post, Roger Federer (237 týždňov), Jimmy Connors (160) a Lleyton Hewitt (75).
Zo Slovákov je najvyššie Lukáš Klein, patrí mu 121. priečka. Po víťazstve na challengerovom turnaji v Istanbule poskočil o 56 priečok dopredu na 201. miesto Alex Molčan.
Ďalší dvaja členovia slovenského daviscupového tímu pre septembrový súboj s Kolumbiou - Norbert Gombos a Miloš Karol, sú v štvrtej stovke.
Bieloruská tenistka Arina Sobolenková aj naďalej kraľuje rebríčku WTA. Víťazka US Open má pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou náskok viac ako 3000 bodov.
Jej finálová súperka Amanda Anisimovová poskočila z 9. priečky na štvrtú. Ďalšia Američanka a neúspešná obhajkyňa finále Jessica Pegulová naopak klesla z 4. na 7.
Najvyššie postavená Slovenka Rebecca Šramková klesla o tri miesta na 38. pozíciu. Viktória Hrunčáková si polepšila o osem priečok na 226. miesto.
Rebríček ATP
/Poradie k 8. septembru 2025/
1.
(2.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
11 540 b
2.
(1.)
Jannik Sinner
Taliansko
10 780 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
5930 b
4.
(7.)
Novak Djokovič
Srbsko
4830 b
5.
(4.)
Taylor Fritz
USA
4675 b
6.
(6.)
Ben Shelton
USA
4280 b
7.
(5.)
Jack Draper
Veľká Británia
3690 b
8.
(8.)
Alex de Minaur
Austrália
3545 b
9.
(10.)
Lorenzo Musetti
Rusko
3505 b
10.
(9.)
Karen Chačanov
Taliansko
3280 b
121.
(119.)
Lukáš Klein
Slovensko
531 b
201.
(257.)
Alex Molčan
Slovensko
266 b
325.
(261.)
Norbert Gombos
Slovensko
160 b
357.
(357.)
Miloš Karol
Slovensko
142 b
Rebríček WTA
/Poradie k 8. septembru 2025/
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
11 225 b
2.
(2.)
Iga Swiateková
Poľsko
7933 b
3.
(3.)
Coco Gauffová
USA
7874 b
4.
(9.)
Amanda Anisimová
USA
5159 b
5.
(5.)
Mirra Andrejevová
Rusko
4793 b
6.
(6.)
Madison Keysová
USA
4579 b
7.
(4.)
Jessica Pegulová
USA
4383 b
8.
(8.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
4006 b
9.
(7.)
Čeng Čchin-wen
Čína
3869 b
10.
(10.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
3833 b
38.
(35.)
Rebecca Šramková
Slovensko
1390 b
226.
(234.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
309 b
272.
(275.)
Renáta Jamrichová
Slovensko
255 b