Zisk titulu ho vystrelil do vyšších sfér. Molčan poskočil v rebríčku o 105 miest

NEW YORK. Na čele tenisového rebríčka ATP zostal pred záverečným grandslamovým turnajom sezóny US Open Talian Jannik Sinner. Druhú priečku okupuje Španiel Carlos Alcaraz a tretí je Nemec Alexander Zverev.
Slovenskou jednotkou zostal Lukáš Klein, v aktuálnom vydaní si polepšil o jednu priečku a figuruje na 119. mieste. Veľký skok sa podaril Alexovi Molčanovi, triumfom na turnaji v bulharskej Sofii poskočil o 105 miest na 257. pozíciu.
V najlepšie desiatke tenisového rebríčka WTA neudiali žiadne zmeny. Líderkou zostáva aj naďalej Bieloruska Arina Sobolenková pred Poľkou Igou Swiatekovou a Američankou Coco Gauffovou.
Slovenky si v najnovšom vydaní polepšili, Rebecca Šramková poskočila výsledkami na turnaji v mexickom Monterrey o tri miesta na 35. pozíciu a priblížila sa svojmu maximu z júla. Viktória Hrunčáková si vylepšila svoje postavenie o päť priečok, aktuálne je na 234. mieste.
Rebríček ATP
/Poradie k 18. augustu 2025/
1.
(1.)
Jannik Sinner
Taliansko
11 480 b
2.
(2.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
9590 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
6230 b
4.
(4.)
Taylor Fritz
USA
5575 b
5.
(5.)
Jack Draper
Veľká Británia
4400 b
6.
(7.)
Ben Shelton
USA
4280 b
7.
(6.)
Novak Djokovič
Srbsko
4130 b
8.
(8.)
Alex de Minaur
Austrália
3545 b
9.
(9.)
Karen Chačanov
Rusko
3240 b
10.
(10.)
Lorenzo Musetti
Taliansko
3205 b
119.
(120.)
Lukáš Klein
Slovensko
525 b
257.
(362.)
Alex Molčan
Slovensko
213 b
261.
(261.)
Norbert Gombos
Slovensko
209 b
Rebríček WTA
/Poradie k 25. augustu 2025/
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
11 225 b
2.
(2.)
Iga Swiateková
USA
7933 b
3.
(3.)
Coco Gauffová
Poľsko
7874 b
4.
(4.)
Jessica Pegulová
USA
4903 b
5.
(5.)
Mirra Andrejevová
Rusko
4733 b
6.
(6.)
Madison Keysová
USA
4699 b
7.
(7.)
Čeng Čchin-wen
Čína
4433 b
8.
(8.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
4116 b
9.
(9.)
Amanda Anisimová
USA
3869 b
10.
(10.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
3663 b
35.
(38.)
Rebecca Šramková
Slovensko
1440 b
234.
(239.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
305 b
275.
(277.)
Renáta Jamrichová
Slovensko
255 b