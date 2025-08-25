    Zisk titulu ho vystrelil do vyšších sfér. Molčan poskočil v rebríčku o 105 miest

    TASR|25. aug 2025 o 11:19
    Slovenskou jednotkou zostal Klein.

    NEW YORK. Na čele tenisového rebríčka ATP zostal pred záverečným grandslamovým turnajom sezóny US Open Talian Jannik Sinner. Druhú priečku okupuje Španiel Carlos Alcaraz a tretí je Nemec Alexander Zverev.

    Slovenskou jednotkou zostal Lukáš Klein, v aktuálnom vydaní si polepšil o jednu priečku a figuruje na 119. mieste. Veľký skok sa podaril Alexovi Molčanovi, triumfom na turnaji v bulharskej Sofii poskočil o 105 miest na 257. pozíciu.

    V najlepšie desiatke tenisového rebríčka WTA neudiali žiadne zmeny. Líderkou zostáva aj naďalej Bieloruska Arina Sobolenková pred Poľkou Igou Swiatekovou a Američankou Coco Gauffovou.

    Slovenky si v najnovšom vydaní polepšili, Rebecca Šramková poskočila výsledkami na turnaji v mexickom Monterrey o tri miesta na 35. pozíciu a priblížila sa svojmu maximu z júla. Viktória Hrunčáková si vylepšila svoje postavenie o päť priečok, aktuálne je na 234. mieste.

    Rebríček ATP

    /Poradie k 18. augustu 2025/

    1.

    (1.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    11 480 b

    2.

    (2.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    9590 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    6230 b

    4.

    (4.)

    Taylor Fritz

    USA

    5575 b

    5.

    (5.)

    Jack Draper

    Veľká Británia

    4400 b

    6.

    (7.)

    Ben Shelton

    USA

    4280 b

    7.

    (6.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    4130 b

    8.

    (8.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3545 b

    9.

    (9.)

    Karen Chačanov

    Rusko

    3240 b

    10.

    (10.)

    Lorenzo Musetti

    Taliansko

    3205 b

    119.

    (120.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    525 b

    257.

    (362.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    213 b

    261.

    (261.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    209 b

    Rebríček WTA

    /Poradie k 25. augustu 2025/

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    11 225 b

    2.

    (2.)

    Iga Swiateková

    USA

    7933 b

    3.

    (3.)

    Coco Gauffová

    Poľsko

    7874 b

    4.

    (4.)

    Jessica Pegulová

    USA

    4903 b

    5.

    (5.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    4733 b

    6.

    (6.)

    Madison Keysová

    USA

    4699 b

    7.

    (7.)

    Čeng Čchin-wen

    Čína

    4433 b

    8.

    (8.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    4116 b

    9.

    (9.)

    Amanda Anisimová

    USA

    3869 b

    10.

    (10.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    3663 b

    35.

    (38.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    1440 b

    234.

    (239.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    305 b

    275.

    (277.)

    Renáta Jamrichová

    Slovensko

    255 b

    dnes 11:19
