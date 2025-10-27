Šramková ostáva najlepšie postavenou Slovenkou, v rebríčku poskočila o pár miest

LONDÝN. Lídrom svetového rebríčka ATP zostáva aj naďalej španielsky tenista Carlos Alcaraz, ktorý má na konte 11 340 bodov, o 840 viac ako druhý Jannik Sinner z Talianska - víťaz turnaja vo Viedni.
Austrálčan Alex de Minaur sa posunul pred Američana Bena Sheltona na šieste miesto.
Do najlepšej desiatky sa dostali Nór Casper Ruud a Kanaďan Felix Auger-Aliassime. Naopak, vypadli z nej Brit Jack Draper a Dán Holger Rune.
Slovenskou jednotkou je naďalej Lukáš Klein, v najnovšom vydaní figuruje na 124. priečke. V druhej svetovej stovke sa udržal aj Alex Molčan, ktorému patrí 199. miesto.
Na čele svetového rebríčka WTA je aj v jeho najnovšom vydaní bieloruská tenistka Arina Sabalenková pred Poľkou Igou Swiatekovou.
V elitnej desiatke klesla Talianka Jasmine Paoliniová o dve miesta na ôsmu priečku a predbehli ju Jelena Rybakinová z Kazachstanu a Madison Keysová z USA.
Slovenskou singlovou jednotkou je stále Rebecca Šramková, momentálne je na 61. priečke rebríčka. Viktória Hrunčáková figuruje na 218. mieste.
Rebríček ATP
/k 27. októbru/:
1.
(1.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
11 340 b
2.
(2.)
Jannik Sinner
Taliansko
10 500 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
6160 b
4.
(4.)
Taylor Fritz
USA
4645 b
5.
(5.)
Novak Djokovič
Srbsko
4580 b
6.
(7.)
Alex de Minaur
Austrália
3935 b
7.
(6.)
Ben Shelton
USA
3820 b
8.
(8.)
Lorenzo Musetti
Taliansko
3685 b
9.
(11.)
Casper Ruud
Nórsko
3235 b
10.
(12.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
3195 b
124.
(124.)
Lukáš Klein
Slovensko
507 b
199.
(199.)
Alex Molčan
Slovensko
279 b
308.
(308.)
Norbert Gombos
Slovensko
175 b
Rebríček WTA
/k 27. októbru/:
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
9870 b
2.
(2.)
Iga Swiateková
Poľsko
8195 b
3.
(3.)
Coco Gauffová
USA
6563 b
4.
(4.)
Amanda Anisimová
USA
5887 b
5.
(5.)
Jessica Pegulová
USA
5183 b
6.
(7.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
4350 b
7.
(8.)
Madison Keysová
USA
4335 b
8.
(6.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
4325 b
9.
(9.)
Mirra Andrejevová
Rusko
4319 b
10.
(10.)
Jekaterina Alexandrovová
Rusko
3375 b
61.
(64.)
Rebecca Šramková
Slovensko
1017 b
218.
(226.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
3134 b
273.
(256.)
Renáta Jamrichová
Slovensko
252 b