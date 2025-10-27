    Šramková ostáva najlepšie postavenou Slovenkou, v rebríčku poskočila o pár miest

    Rebecca Šramková.
    Rebecca Šramková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|27. okt 2025 o 10:32
    Jednotkami sú naďalej Sabalenková a Alcaraz.

    LONDÝN. Lídrom svetového rebríčka ATP zostáva aj naďalej španielsky tenista Carlos Alcaraz, ktorý má na konte 11 340 bodov, o 840 viac ako druhý Jannik Sinner z Talianska - víťaz turnaja vo Viedni.

    Austrálčan Alex de Minaur sa posunul pred Američana Bena Sheltona na šieste miesto.

    Do najlepšej desiatky sa dostali Nór Casper Ruud a Kanaďan Felix Auger-Aliassime. Naopak, vypadli z nej Brit Jack Draper a Dán Holger Rune.

    Slovenskou jednotkou je naďalej Lukáš Klein, v najnovšom vydaní figuruje na 124. priečke. V druhej svetovej stovke sa udržal aj Alex Molčan, ktorému patrí 199. miesto.

    Na čele svetového rebríčka WTA je aj v jeho najnovšom vydaní bieloruská tenistka Arina Sabalenková pred Poľkou Igou Swiatekovou.

    V elitnej desiatke klesla Talianka Jasmine Paoliniová o dve miesta na ôsmu priečku a predbehli ju Jelena Rybakinová z Kazachstanu a Madison Keysová z USA.

    Slovenskou singlovou jednotkou je stále Rebecca Šramková, momentálne je na 61. priečke rebríčka. Viktória Hrunčáková figuruje na 218. mieste.

    Rebríček ATP

    /k 27. októbru/:

    1.

    (1.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    11 340 b

    2.

    (2.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    10 500 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    6160 b

    4.

    (4.)

    Taylor Fritz

    USA

    4645 b

    5.

    (5.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    4580 b

    6.

    (7.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3935 b

    7.

    (6.)

    Ben Shelton

    USA

    3820 b

    8.

    (8.)

    Lorenzo Musetti

    Taliansko

    3685 b

    9.

    (11.)

    Casper Ruud

    Nórsko

    3235 b

    10.

    (12.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    3195 b

    124.

    (124.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    507 b

    199.

    (199.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    279 b

    308.

    (308.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    175 b

    Rebríček WTA

    /k 27. októbru/:

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    9870 b

    2.

    (2.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    8195 b

    3.

    (3.)

    Coco Gauffová

    USA

    6563 b

    4.

    (4.)

    Amanda Anisimová

    USA

    5887 b

    5.

    (5.)

    Jessica Pegulová

    USA

    5183 b

    6.

    (7.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    4350 b

    7.

    (8.)

    Madison Keysová

    USA

    4335 b

    8.

    (6.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    4325 b

    9.

    (9.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    4319 b

    10.

    (10.)

    Jekaterina Alexandrovová

    Rusko

    3375 b

    61.

    (64.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    1017 b

    218.

    (226.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    3134 b

    273.

    (256.)

    Renáta Jamrichová

    Slovensko

    252 b

