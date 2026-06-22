    Pohánková stúpa v rebríčku, do elitnej desiatky prenikla mladá Češka

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková. (Autor: REUTERS)
    TASR|22. jún 2026 o 11:46
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    Rebríčku ATP kraľuje aj naďalej Jannik Sinner.

    Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa drží na čele rebríčka WTA. Za 28-ročnou svetovou jednotkou nasledujú naďalej Kazaška Jelena Rybakinová a Poľka Iga Swiateková.

    V elitnej desiatke došlo k jedinej zmene, keď ju po novom uzatvára 21-ročná Češka Linda Nosková, ktorá odsunula na 11. miesto krajanku Karolínu Muchovú.

    Najlepšou Slovenkou zostáva Rebecca Šramková, hoci klesla o 14 pozícií na 136. priečku. Viktórii Hrunčákovej patrí 222. miesto, zatiaľ čo Mia Pohánková si polepšila o 9 pozícií a patrí jej 244. priečka.

    Mužskému rebríčku naďalej neohrozene kraľuje Jannik Sinner. Jeho náskok pred druhým Španielom Carlosom Alcarazom činí 3990 bodov, tretí je Alexander Zverev z Nemecka.

    V najlepšej desiatke došlo k jednej zmene, keď predtým deviaty Američan Taylor Fritz vymenil na siedmej pozícii Rusa Daniila Medvedeva.

    Spomedzi Slovákov je na tom naďalej najlepšie Alex Molčan, ktorý klesol o jednu priečku na 102. miesto. Lukáš Klein sa posunul na 177. pozíciu, zatiaľ čo Norbert Gombos si polepšil o osem miest a figuruje na 365. priečke.

    Rebríček ATP k 22. júnu

    1.

    (1.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    13 450 b

    2.

    (2.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    9460 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    7190 b

    4.

    (4.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    4440 b

    5.

    (5.)

    Ben Shelton

    USA

    4160 b

    6.

    (6.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    4110 b

    7.

    (9.)

    Taylor Fritz

    USA

    3915 b

    8.

    (9.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    3760 b

    9.

    (10.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3580 b

    10.

    (10.)

    Flavio Cobolli

    Taliansko

    3460 b

    102. 

    (101.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    626 b

    177.

    (180.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    335 b

    365.

    (373.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    140 b

    Rebríček WTA k 22. júnu

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    9090 b

    2.

    (2.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    8143 b

    3.

    (3.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    6733 b

    4.

    (4.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6380 b

    5.

    (5.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    5751 b

    6.

    (6.)

    Amanda Anisimovová

    USA

    5523 b

    7.

    (7.)

    Coco Gauffová

    USA

    4879 b

    8.

    (8.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    4423 b

    9.

    (9.)

    Victoria Mboková

    Kanada

    3670 b

    10.

    (13.)

    Linda Nosková

    Česko

    3489 b

    136.

    (122.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    564 b

    222.

    (227.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    334 b

    243.

    (253.)

    Mia Pohánková

    Slovensko

    295 b

    Tenis

    Tenis

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková.
    Pohánková stúpa v rebríčku, do elitnej desiatky prenikla mladá Češka
    dnes 11:46
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