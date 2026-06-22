Pohánková stúpa v rebríčku, do elitnej desiatky prenikla mladá Češka

Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa drží na čele rebríčka WTA. Za 28-ročnou svetovou jednotkou nasledujú naďalej Kazaška Jelena Rybakinová a Poľka Iga Swiateková.
V elitnej desiatke došlo k jedinej zmene, keď ju po novom uzatvára 21-ročná Češka Linda Nosková, ktorá odsunula na 11. miesto krajanku Karolínu Muchovú.
Najlepšou Slovenkou zostáva Rebecca Šramková, hoci klesla o 14 pozícií na 136. priečku. Viktórii Hrunčákovej patrí 222. miesto, zatiaľ čo Mia Pohánková si polepšila o 9 pozícií a patrí jej 244. priečka.
Mužskému rebríčku naďalej neohrozene kraľuje Jannik Sinner. Jeho náskok pred druhým Španielom Carlosom Alcarazom činí 3990 bodov, tretí je Alexander Zverev z Nemecka.
V najlepšej desiatke došlo k jednej zmene, keď predtým deviaty Američan Taylor Fritz vymenil na siedmej pozícii Rusa Daniila Medvedeva.
Spomedzi Slovákov je na tom naďalej najlepšie Alex Molčan, ktorý klesol o jednu priečku na 102. miesto. Lukáš Klein sa posunul na 177. pozíciu, zatiaľ čo Norbert Gombos si polepšil o osem miest a figuruje na 365. priečke.
Rebríček ATP k 22. júnu
1.
(1.)
Jannik Sinner
Taliansko
13 450 b
2.
(2.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
9460 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
7190 b
4.
(4.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
4440 b
5.
(5.)
Ben Shelton
USA
4160 b
6.
(6.)
Alex de Minaur
Austrália
4110 b
7.
(9.)
Taylor Fritz
USA
3915 b
8.
(9.)
Novak Djokovič
Srbsko
3760 b
9.
(10.)
Daniil Medvedev
Rusko
3580 b
10.
(10.)
Flavio Cobolli
Taliansko
3460 b
102.
(101.)
Alex Molčan
Slovensko
626 b
177.
(180.)
Lukáš Klein
Slovensko
335 b
365.
(373.)
Norbert Gombos
Slovensko
140 b
Rebríček WTA k 22. júnu
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
9090 b
2.
(2.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
8143 b
3.
(3.)
Iga Swiateková
Poľsko
6733 b
4.
(4.)
Jessica Pegulová
USA
6380 b
5.
(5.)
Mirra Andrejevová
Rusko
5751 b
6.
(6.)
Amanda Anisimovová
USA
5523 b
7.
(7.)
Coco Gauffová
USA
4879 b
8.
(8.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
4423 b
9.
(9.)
Victoria Mboková
Kanada
3670 b
10.
(13.)
Linda Nosková
Česko
3489 b
136.
(122.)
Rebecca Šramková
Slovensko
564 b
222.
(227.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
334 b
243.
(253.)
Mia Pohánková
Slovensko
295 b