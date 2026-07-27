    Hviezdna dvojica v mixe. Sabalenková si na US Open zahrá s Djokovičom

    Aryna Sabalenková.
    Aryna Sabalenková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|27. júl 2026 o 20:15
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    Japonka Naomi Osaková so svojím krajanom Keiom Nišikorim.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa predstaví v mixe na US Open po boku 24-násobného grandslamového šampióna Srba Novaka Djokoviča.

    Hrať sa bude 25.-26. augusta na dvoch najväčších dvorcoch v areáli vo Flushing Meadows - na štadióne Arthura Ashea a kurte Luisa Armstronga. Víťazný miešaný pár získa prémiu milión USD.

    Svetová singlová dvojka Kazaška Jelena Rybakinová si zahrá spoločne s domácim Američanom Taylorom Fritzom, Japonka Naomi Osaková so svojím krajanom Keiom Nišikorim.

    K favoritom na zisk trofeje bude patriť aj americko-britský pár Jessica Pegulová, Jack Draper.

    Dvojnásobnými obhajcami titulu sú Taliani Sara Erraniová s Andreom Vavassorim, pripomenula agentúra AP.

    Tenis

    Tenis

    Aryna Sabalenková.
    Aryna Sabalenková.
    Hviezdna dvojica v mixe. Sabalenková si na US Open zahrá s Djokovičom
    dnes 20:15
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