    Lehečka predstavil nového trénera. Ešte na Wimbledone viedol najlepšieho Kanaďana

    Český tenista Jiří Lehečka.
    Český tenista Jiří Lehečka. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|28. júl 2026 o 08:24
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    Čech začína prípravu na záverečný grandslam sezóny US Open.

    Aktuálna česká tenisová jednotka Jiří Lehečka začína prípravu na záverečný grandslam sezóny US Open na turnaji v Los Cabos, kde je nasadenou jednotkou.

    Dvanásty hráč svetového rebríčka sa v Mexiku predstaví po prvý raz aj s novým trénerom, ktorým je Francúz Frédéric Fontang.

    Lehečka sa po Wimbledone, kde postúpil do osemfinále, po ôsmich rokoch rozlúčil s trénerom Michalom Navrátilom, pod ktorého vedením sa vypracoval medzi svetovú tenisovú špičku.

    V pondelok na Instagrame oznámil, že jeho novým trénerom je bývalý profesionálny tenista Fontang. Ich spolupráca sa začne práve na turnaji v Los Cabos.

    Fontang bol viac ako deväť rokov trénerom Kanaďana Félixa Augera-Aliassimea, s ktorým získal deväť titulov na okruhu ATP Tour. Aj ich spolupráca sa skončila po Wimbledone.

    Lehečka má v prvom kole turnaja v Mexiku voľný žreb. Do súťaže vstúpi v stredu zápasom 2. kola proti Colemanovi Wongovi z Hongkongu.

    S aktuálne 108. hráčom svetového rebríčka sa stretne po prvý raz.

    Tenis

    Tenis

    Český tenista Jiří Lehečka.
    Český tenista Jiří Lehečka.
    Lehečka predstavil nového trénera. Ešte na Wimbledone viedol najlepšieho Kanaďana
    dnes 08:24
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