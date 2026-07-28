Lehečka predstavil nového trénera. Ešte na Wimbledone viedol najlepšieho Kanaďana

Aktuálna česká tenisová jednotka Jiří Lehečka začína prípravu na záverečný grandslam sezóny US Open na turnaji v Los Cabos, kde je nasadenou jednotkou.
Dvanásty hráč svetového rebríčka sa v Mexiku predstaví po prvý raz aj s novým trénerom, ktorým je Francúz Frédéric Fontang.
Lehečka sa po Wimbledone, kde postúpil do osemfinále, po ôsmich rokoch rozlúčil s trénerom Michalom Navrátilom, pod ktorého vedením sa vypracoval medzi svetovú tenisovú špičku.
V pondelok na Instagrame oznámil, že jeho novým trénerom je bývalý profesionálny tenista Fontang. Ich spolupráca sa začne práve na turnaji v Los Cabos.
Fontang bol viac ako deväť rokov trénerom Kanaďana Félixa Augera-Aliassimea, s ktorým získal deväť titulov na okruhu ATP Tour. Aj ich spolupráca sa skončila po Wimbledone.
Lehečka má v prvom kole turnaja v Mexiku voľný žreb. Do súťaže vstúpi v stredu zápasom 2. kola proti Colemanovi Wongovi z Hongkongu.
S aktuálne 108. hráčom svetového rebríčka sa stretne po prvý raz.