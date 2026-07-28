    Šramková držala s Indonézanku krok len v prvom sete. Vo Washingtone končí už v úvodnom kole

    Rebecca Šramková.
    Rebecca Šramková. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|28. júl 2026 o 07:13
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    Proti favoritke získala šesť gemov.

    WTA Washington 2026

    Dvojhra - 1. kolo:

    Janice Tjenová (Indon.) - Rebecca Šramková (SR) 6:4, 6:2

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková vypadla už v úvodnom kole hlavnej súťaže na turnaji WTA vo Washingtone.

    V noci na utorok podľahla Indonézanke Janice Tjenovej v dvoch setoch 4:6, 2:6.

    Dvadsaťdeväťročná Šramková tak nenadviazala na úspešnú kvalifikáciu.

    VIDEO: Zostrih zápasu Tjenová - Šramková

    Slovenka sa do hlavného pavúka prebojovala po víťazstvách nad domácou Carolyn Ansariovou a Češkou Gabrielou Knutsonovou.

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