Šramková držala s Indonézanku krok len v prvom sete. Vo Washingtone končí už v úvodnom kole

WTA Washington 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Janice Tjenová (Indon.) - Rebecca Šramková (SR) 6:4, 6:2
Slovenská tenistka Rebecca Šramková vypadla už v úvodnom kole hlavnej súťaže na turnaji WTA vo Washingtone.
V noci na utorok podľahla Indonézanke Janice Tjenovej v dvoch setoch 4:6, 2:6.
Dvadsaťdeväťročná Šramková tak nenadviazala na úspešnú kvalifikáciu.
VIDEO: Zostrih zápasu Tjenová - Šramková
Slovenka sa do hlavného pavúka prebojovala po víťazstvách nad domácou Carolyn Ansariovou a Češkou Gabrielou Knutsonovou.