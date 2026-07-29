Visma dlho tajila zostavu na Tour de France. Chladoňová si na svoj debut musí počkať

Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová si na svoju premiéru na najslávnejších pretekoch sveta Tour de France musí ešte počkať.
Aktuálna vicemajsterka sveta v kategórii do 23 rokov nefiguruje v nominácii tímu Visma-Lease a Bike, ktorý svoju sedemčlennú zostavu oznámil ako jeden z posledných z celkovo 21 tímov.
Líderkou bude obhajkyňa žltého dresu Pauline Ferrand-Prévotová a podľa očakávaní sa na šprintérske dojazdy sústredí legendárna Marianne Vosová.
V silnej zostave figurujú aj tretia žena Vuelty Marion Bunelová, šiesta na Gire Femke De Vriesová či siedma na Okolo Švajčiarska Sarah Van Damová.
Sedmičku cyklistiek dopĺňajú úradujúce holandské šampiónky. Časovku ovládla Daniek Hengeveldová a preteky s hromadným štartom Lieke Nooijenová.
Neúčasť iba 19-ročnej Slovenky sa dala očakávať. V tomto roku úspešne zmaturovala a na nejaký čas nemohla dať tréningu sto percent. Napriek tomu skončila na Gire na 23. mieste a tretia v boji o biely dres.
Po úspešnej obhajobe národných dresov absolvovala preteky Okolo Belgicka, ktoré majú klasikársky a nie horský charakter ako Tour. V roli domestičky pomohla Nienke Veenhovenovej k trom etapovým výhram.
Visma bude mať v horách nesmierne silný tím, ktorý sa pokúsi narušiť dominanciu Demi Volleringovej. Pretekárka tímu FDJ United - SUEZ vyhrala Okolo Flámska, Liége - Bastogne - Liége a prvýkrát aj Giro d'Italia.
Od roku 2022 neskončila v celkovom poradí Tour de France horšie ako druhá, no iba raz sa tešila zo žltého dresu. Minulý rok jej dominantná Pauline Ferrand-Prévotová nadelila v cieli takmer štyri minúty.
"Štartovať na Tour ako obhajkyňa titulu je niečo veľmi špeciálne. Som na to nesmierne hrdá, no zároveň vlaňajšie víťazstvo nič nezaručuje.
Trénovali sme však veľmi tvrdo, všetci v tíme sú motivovaní, a tak verím, že spolu naplníme naše ciele," uviedla francúzska cyklistka.
"Náš tím bol vybraný tak, aby sme Pauline zabezpečili podporu v každom type terénu. To však neznamená, že nebudú príležitosti pre ostatné jazdkyne. Ak pretekáte na čele, vždy bojujete o víťazstvo," dodal manažér Rutger Tijssen.
V poradí 5. ročník novodobej ženskej Tour de France sa začína 1. augusta vo švajčiarskom Lausanne a po deviatich dňoch vyvrcholí v Nice.
Azda najťažšou horskou skúškou bude záver siedmej etapy, v ktorej sa bude končiť na ikonickom stúpaní Mont Ventoux (15,8 km, sklon 8,8 %).