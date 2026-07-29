Skvelý vstup Sloveniek do svetového šampionátu. Jasne zdolali juhoamerický tím

MS v hádzanej do 18 rokov žien
G-skupina:
Slovensko - Brazília 32:25 (17:15)
Zostava a góly SR: Stránska, Augustínová – Chrenková, Benedigová, Bölcskeiová 3, Špendlová 2, Gogová 7/2, Komlósová 1, Valientová 2, Karkušová 7/1, Görögová 1, Ďuranová 2, Šubjaková, Csehová 1, Sekáčová 6/5, Némethová.
Najviac gólov Brazílie: Isadora Pessattová a Isabella Pessattová po 4, De Paulová, De Oliveriová a Mendesová po 3.
Rozhodovali: Pagh, Thygesen (obaja Dán.), vylúčenia: 4:5, 7m hody: 10/8 - 2/0
Slovenské reprezentantky vstúpili úspešne do bojov na MS v hádzanej žien do 18 rokov 2026. Vo svojom úvodnom dueli v základnej skupine zdolali Brazíliu presvedčivo 32:25.
- ONLINE: Slovensko - Brazília dnes, MS v hádzanej do 18 rokov žien 2026 LIVE (G-skupina)
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Slovenky ako úradujúce majsterky Európy potvrdili pozíciu favorita a v stretnutí ani raz neprehrávali.
Po prvom polčase viedli iba o dva góly, ale v druhom aj vďaka zákrokom brankárky Anežky Stránskej kontrolovali vývoj zápasu.
Najlepšími strelkyňami boli Barbora Karkušová a Liliana Gogová so siedmimi presnými zásahmi.
Aj ďalšie dva zápasy v základnej skupine odohrajú zverenky kouča Pavla Streichera v meste Ramnicu Valcea - vo štvrtok proti Angole a v sobotu proti Japonsku.
Prvé dva tímy z každej skupiny postúpia do hlavnej fázy, v ktorej vzniknú štyri štvorčlenné skupiny.
Slovenky by sa v prípade postupu spojili s dvoma najúspešnejšími družstvami H-skupiny (Švajčiarsko, Srbsko, Slovinsko, Alžírsko).
Priebeh zápasu Slovensko - Brazília
I. polčas
Gogová po necelých 30 sekundách otvorila skóre a jej strelecká potencia znamenala v 7. minúte náskok 5:3.
Už vtedy mala slovenská spojka na konte štyri presné zásahy. Slovenky udávali tempo a štvorgólovou šnúrou v rozpätí štyroch minút odskočili na 9:4, čo bol ich najvyšší náskok v prvom polčase.
V slovenskom útoku sa najvýraznejšie presadzovali Gogová a kapitánka Karkušová, Brazílčanky držala v hre najmä Pessattová.
Slovenky viedli ešte v 27. minúte 16:12, no súper využil dve slovenské vylúčenia i chyby v rozohrávke a tromi presnými zásahmi za sebou znížil na rozdiel jediného gólu. Posledné slovo však mala Gogová, ktorá stanovila polčasový výsledok na 17:15.
II. polčas
Po zmene strán brankárka Stránska viackrát „úradovala“ a jej spoluhráčky opäť získali výraznejší náskok, keď sériu troch gólov tímu ukončila Sekáčová v 35. minúte na priebežný stav 21:16.
Štvrťhodinu pred koncom bol stav 25:20 pre Slovenky, ktoré v závere už jasne dominovali, zvýraznili náskok a do tabuľky si pripísali prvé dva body.
Hlas po zápase
Pavol Streicher, tréner SR 18: „Bol to prvý zápas a hlavne v prvom polčase sme neboli vôbec spokojní s našou hrou v obrane. V útoku sme dávali góly, ale robila nám problémy hra na postavenú obranu, hlavne keď ju mali vysunutú. V polčase sme si povedali, čo treba zlepšiť najmä v obrane a tým pádom sa stabilizovala aj Anežka v bránke a mala pár vynikajúcich zákrokov. Z protiútokov sme potom strieľali góly a konečne sme súpera zlomili. Duel nám vyšiel len z toho pohľadu, že sme získali dva body, ale naša hra bola ešte veľmi kostrbatá. Vieme hrať lepšie a na to, aby sme sa dostali čo najďalej, sa musíme zlepšiť vo všetkých činnostiach. Angola bude tiež veľmi nevyspytateľný súper, hráčky vyzerajú byť fyzicky veľmi dobre pripravené, takže určite to bude náročný zápas. Ale som presvedčený o tom, že vyhráme aj v druhom zápase.“
#
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Slovensko
1
1
0
0
0
32:25
2
2.
Angola
0
0
0
0
0
0:0
0
3.
Japonsko
0
0
0
0
0
0:0
0
4.
Brazília
1
0
0
0
1
25:32
0