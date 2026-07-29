Stačí potvrdiť náskok. Kde sledovať zápas ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi? (TV program)

Futbalisti Slovana Bratislava majú pred sebou zápas, ktorý ich môže poslať do jednej z ligových fáz európskej súťaže.
V odveta 2. predkola Ligy majstrov privítajú na Tehelnom poli gruzínsky tím Iberia 1999 Tbilisi.
Slovan si v prvom zápase vybudoval náskok 2:0 a v odvete mu stačí podržať náskok. Prípadne ho ešte pred vlastnými fanúšikmi potvrdiť.
Ak sa to Slovanu podarí, má istotu účasti minimálne v ligovej fáze Konferenčnej ligy. V 3. predkole sa v prípade postupu stretne so švédskym klubom Mjällby AIF.
Duel štartuje o 20.15 h a vysielať ho bude naživo stanica STVR Šport či streamovacia platforma Voyo.
Duel ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.