Stačí potvrdiť náskok. Kde sledovať zápas ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi? (TV program)

Na snímke základná zostava Slovana pred prvým zápasom 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke základná zostava Slovana pred prvým zápasom 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet|29. júl 2026 o 07:00
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Pozrite si TV program odvetného zápasu ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi v druhom predkole Ligy majstrov.

Futbalisti Slovana Bratislava majú pred sebou zápas, ktorý ich môže poslať do jednej z ligových fáz európskej súťaže.

V odveta 2. predkola Ligy majstrov privítajú na Tehelnom poli gruzínsky tím Iberia 1999 Tbilisi.

Slovan si v prvom zápase vybudoval náskok 2:0 a v odvete mu stačí podržať náskok. Prípadne ho ešte pred vlastnými fanúšikmi potvrdiť.

Ak sa to Slovanu podarí, má istotu účasti minimálne v ligovej fáze Konferenčnej ligy. V 3. predkole sa v prípade postupu stretne so švédskym klubom Mjällby AIF.

Duel štartuje o 20.15 h a vysielať ho bude naživo stanica STVR Šport či streamovacia platforma Voyo.

Duel ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.

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Liga majstrov

Liga majstrov

    Na snímke základná zostava Slovana pred prvým zápasom 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.
    Na snímke základná zostava Slovana pred prvým zápasom 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.
    Stačí potvrdiť náskok. Kde sledovať zápas ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi? (TV program)
    dnes 07:00
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