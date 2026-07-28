Tenistov čaká nabitý program. Olympijský program začne tesne po Wimbledone

Tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles sa uskutoční od 19. do 28. júla 2028. Začne sa len tri dni po skončení grandslamového Wimbledonu v Londýne. Medzinárodná tenisová federácia (ITF) to uviedla na svojom webe.
Termín začiatku olympijského turnaja tak môže byť komplikáciou pre hráčov, ktorí sa vo Wimbledone prebojujú do záverečných kôl.
Tento rok hrali napríklad finále ženskej dvojhry Karolína Muchová a neskoršia šampiónka Linda Nosková. Trávnatý grandslam v All England Clube sa bude v roku 2028 hrať od 3. do 16. júla.
Tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles bude trvať desať miesto doterajších deviatich dní.
Odštartuje päť dní po slávnostnom otvorení hier, ktoré je na programe 14. júla. Súťaž bude hostiť areál Carson Courts, kde bude k dispozícii jedenásť kurtov. Hrať sa bude na betónovom povrchu.