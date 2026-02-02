    Alcaraz kraľuje rebríčku ešte s väčším náskokom, Djokovič sa po finále posunul vyššie

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz pózuje s trofejou po jeho nedeľnej výhre nad Srbom Novakom Djokovičom.
    Španielsky tenista Carlos Alcaraz pózuje s trofejou po jeho nedeľnej výhre nad Srbom Novakom Djokovičom. (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. feb 2026 o 10:17
    Slovenskou jednotkou je aj naďalej Lukáš Klein.

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz zvýraznil triumfom na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open náskok na čele svetového rebríčka ATP.

    Druhý Talian Jannik Sinner momentálne stráca 3350 bodov. Finalista mužskej dvojhry z Melbourne Srb Novak Djokovič poskočil na tretiu priečku.

    Slovenskou jednotkou je aj naďalej Lukáš Klein, oproti predošlému vydaniu si však pohoršil o 11 pozícii a je na 147. mieste.

    Alex Molčan je už blízko k návratu do druhej najlepšej svetovej stovky, aktuálne je na 200. priečke. 

    Rebríček ATP k 2. februáru

    1.

    (1.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    13 650 b

    2.

    (2.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    10 300 b

    3.

    (4.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    5280 b

    4.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    4605 b

    5.

    (5.)

    Lorenzo Musetti

    Taliansko

    4405 b

    6.

    (6.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    4080 b

    7.

    (9.)

    Taylor Fritz

    USA

    3940 b

    8.

    (8.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    3725 b

    9.

    (7.)

    Ben Shelton

    USA

    3600 b

    10.

    (10.)

    Alexander Bublik

    Kazachstan

    3265 b

    147.

    (136.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    420 b

    200.

    (206.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    302 b

    300.

    (303.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    175 b

