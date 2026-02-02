Alcaraz kraľuje rebríčku ešte s väčším náskokom, Djokovič sa po finále posunul vyššie

Španielsky tenista Carlos Alcaraz zvýraznil triumfom na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open náskok na čele svetového rebríčka ATP.
Druhý Talian Jannik Sinner momentálne stráca 3350 bodov. Finalista mužskej dvojhry z Melbourne Srb Novak Djokovič poskočil na tretiu priečku.
Slovenskou jednotkou je aj naďalej Lukáš Klein, oproti predošlému vydaniu si však pohoršil o 11 pozícii a je na 147. mieste.
Alex Molčan je už blízko k návratu do druhej najlepšej svetovej stovky, aktuálne je na 200. priečke.
Rebríček ATP k 2. februáru
1.
(1.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
13 650 b
2.
(2.)
Jannik Sinner
Taliansko
10 300 b
3.
(4.)
Novak Djokovič
Srbsko
5280 b
4.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
4605 b
5.
(5.)
Lorenzo Musetti
Taliansko
4405 b
6.
(6.)
Alex de Minaur
Austrália
4080 b
7.
(9.)
Taylor Fritz
USA
3940 b
8.
(8.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
3725 b
9.
(7.)
Ben Shelton
USA
3600 b
10.
(10.)
Alexander Bublik
Kazachstan
3265 b
147.
(136.)
Lukáš Klein
Slovensko
420 b
200.
(206.)
Alex Molčan
Slovensko
302 b
300.
(303.)
Norbert Gombos
Slovensko
175 b