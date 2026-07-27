    Ani jedna Slovenka naďalej nefiguruje v TOP 100, Šramková klesla. Sabalenková vedie

    Rebecca Šramková.
    Rebecca Šramková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|27. júl 2026 o 15:26
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    Druhá je Kazaška Jelena Rybakinová.

    Líderkou svetového rebríčka WTA zostáva bieloruská tenistka Aryna Sabalenková. V najlepšej desiatke nenastali žiadne zmeny, druhá je Kazaška Jelena Rybakinová a trojkou zotrváva Američanka Jessica Pegulová.

    Najlepšia slovenská singlistka Rebecca Šramková si v najnovšom vydaní rebríčka pohoršila o päť priečok a je na 141. pozícii.

    Rebríček WTA

    /k 27. júlu/

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    8550 b

    2.

    (2.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    8056 b

    3.

    (3.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6300 b

    4.

    (4.)

    Coco Gauffová

    USA

    5649 b

    5.

    (5.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    5293 b

    6.

    (6.)

    Karolína Muchová

    Česko

    5168 b

    7.

    (7.)

    Linda Nosková

    Česko

    5016 b

    8.

    (8.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    4539 b

    9.

    (9.)

    Amanda Anisimovová

    USA

    4353 b

    10.

    (10.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    4351 b

    141.

    (136.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    549 b

    Tenis

    Tenis

    Rebecca Šramková.
    Rebecca Šramková.
    Ani jedna Slovenka naďalej nefiguruje v TOP 100, Šramková klesla. Sabalenková vedie
    dnes 15:26
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    Domov»Tenis»Ani jedna Slovenka naďalej nefiguruje v TOP 100, Šramková klesla. Sabalenková vedie