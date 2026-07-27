Ani jedna Slovenka naďalej nefiguruje v TOP 100, Šramková klesla. Sabalenková vedie

Líderkou svetového rebríčka WTA zostáva bieloruská tenistka Aryna Sabalenková. V najlepšej desiatke nenastali žiadne zmeny, druhá je Kazaška Jelena Rybakinová a trojkou zotrváva Američanka Jessica Pegulová.
Najlepšia slovenská singlistka Rebecca Šramková si v najnovšom vydaní rebríčka pohoršila o päť priečok a je na 141. pozícii.
Rebríček WTA
/k 27. júlu/
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
8550 b
2.
(2.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
8056 b
3.
(3.)
Jessica Pegulová
USA
6300 b
4.
(4.)
Coco Gauffová
USA
5649 b
5.
(5.)
Mirra Andrejevová
Rusko
5293 b
6.
(6.)
Karolína Muchová
Česko
5168 b
7.
(7.)
Linda Nosková
Česko
5016 b
8.
(8.)
Iga Swiateková
Poľsko
4539 b
9.
(9.)
Amanda Anisimovová
USA
4353 b
10.
(10.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
4351 b
141.
(136.)
Rebecca Šramková
Slovensko
549 b