Šramková po nečakanom úspechu tlmila radosť. Pred Wimbledonom nikdy nehrala lepšie

BRATISLAVA. Roky sa trávnatej časti sezóny prakticky vyhýbala. Jediný turnaj, ktorý na tomto povrchu v rokoch 2017 - 2024 hrala, bol Wimbledon.

V kvalifikácii zväčša stroskotala na druhej prekážke, a tak si hlavnú časť najslávnejšieho turnaja zahrala až vlani, vďaka postaveniu v rebríčku.

Ani tento rok nebude Rebecca Šramková v All England Clube chýbať, no do Londýna príde s najlepšou prípravou, akú kedy pred Wimbledonom mala.