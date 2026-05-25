Swiateková bola suverénna. Ďalej aj finalistka z roku 2024, ale končí nasadená Ruska

Poľská tenistka Iga Swiateková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.
Štvornásobná parížska šampiónka zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej trojky austrálsku držiteľku voľnej karty Emerson Jonesovú hladko 6:1, 6:2.
Ďalej ide aj trinásta nasadená Talianka Jasmine Paoliniová. Finalistka z roku 2024 si poradila s Ukrajinkou Dajanou Jastremskou 7:5, 6:3.
Číňanka Čeng Čchin-wen stroskotala hneď na prvej prekážke. Zlatá medailistka vo dvojhre z OH 2024 v Paríži prehrala so Swiatekovej krajankou Majou Chwalinskou 4:6, 0:6.
Roland Garros 2026
Dvojhra žien - 1. kolo:
Iga Swiateková (Poľ.-3) - Emerson Jonesová (Austr.) 6:1, 6:2
Jasmine Paoliniová (Tal.-13) - Dajana Jastremská (Ukr.) 7:5, 6:3
Maja Chwalinská (Poľ.) - Čeng Čchin-wen (Čína) 6:4, 6:0
Jil Teichmannová (Švajč.) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-20) 6:4, 6:4
Daria Kasatkinová (Austr.) - Zeynep Sönmezová (Tur.) 6:4, 6:4