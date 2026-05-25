    Swiateková bola suverénna. Ďalej aj finalistka z roku 2024, ale končí nasadená Ruska

    Poľská tenistka Iga Swiateková odvracia úder. (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. máj 2026 o 13:22
    Poľská tenistka Iga Swiateková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.

    Štvornásobná parížska šampiónka zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej trojky austrálsku držiteľku voľnej karty Emerson Jonesovú hladko 6:1, 6:2.

    Ďalej ide aj trinásta nasadená Talianka Jasmine Paoliniová. Finalistka z roku 2024 si poradila s Ukrajinkou Dajanou Jastremskou 7:5, 6:3.

    Číňanka Čeng Čchin-wen stroskotala hneď na prvej prekážke. Zlatá medailistka vo dvojhre z OH 2024 v Paríži prehrala so Swiatekovej krajankou Majou Chwalinskou 4:6, 0:6.

    Roland Garros 2026

    Dvojhra žien - 1. kolo:

    Iga Swiateková (Poľ.-3) - Emerson Jonesová (Austr.) 6:1, 6:2

    Jasmine Paoliniová (Tal.-13) - Dajana Jastremská (Ukr.) 7:5, 6:3

    Maja Chwalinská (Poľ.) - Čeng Čchin-wen (Čína) 6:4, 6:0

    Jil Teichmannová (Švajč.) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-20) 6:4, 6:4

    Daria Kasatkinová (Austr.) - Zeynep Sönmezová (Tur.) 6:4, 6:4

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková reaguje v zápase 1. kola ženskej dvojhry proti Rakúšanke Julii Grabherovej.
