    Molčan si mierne pohoršil v rebríčku. Sinner ešte zvýšil komfortný náskok na čele

    Alex Molčan.
    TASR|25. máj 2026 o 11:43
    Zosunul sa o štyri pozície.

    Taliansky tenista Jannik Sinner je aj naďalej líder svetového rebríčka ATP. V pondelkovom vydaní mal náskok 2790 bodov pred Španielom Carlosom Alcarazom. Tretí bol s odstupom ďalších 6255 bodov Nemec Alexander Zverev.

    V prvej desiatke zaznamenal najväčší posun z 9. na 7. priečku Austrálčan Alex de Minaur po semifinálovej účasti v Hamburgu.

    Najvyššie postaveným Slovákom je Alex Molčan na 110. priečke, kam sa zosunul o štyri pozície. Lukáš Klein poskočil o jedno miesto na 167. priečku.

    Rebríček ATP

    /k 25. máju/

    1.

    (1.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    14 750 b

    2.

    (2.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    11 960 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    5705 b

    4.

    (4.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    4460 b

    5.

    (6.)

    Ben Shelton

    USA

    4070 b

    6.

    (5.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    4050 b

    7.

    (9.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3855 b

    8.

    (7.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3760 b

    9.

    (8.)

    Taylor Fritz

    USA

    3720 b

    10. 

    (10.)

    Alexander Bublik

    Kazachstan

    3320 b

    110.

    (106.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    571 b

    167.

    (168.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    358 b

    371. 

    (374.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    135 b

