Molčan si mierne pohoršil v rebríčku. Sinner ešte zvýšil komfortný náskok na čele

Taliansky tenista Jannik Sinner je aj naďalej líder svetového rebríčka ATP. V pondelkovom vydaní mal náskok 2790 bodov pred Španielom Carlosom Alcarazom. Tretí bol s odstupom ďalších 6255 bodov Nemec Alexander Zverev.
V prvej desiatke zaznamenal najväčší posun z 9. na 7. priečku Austrálčan Alex de Minaur po semifinálovej účasti v Hamburgu.
Najvyššie postaveným Slovákom je Alex Molčan na 110. priečke, kam sa zosunul o štyri pozície. Lukáš Klein poskočil o jedno miesto na 167. priečku.
Rebríček ATP
/k 25. máju/
1.
(1.)
Jannik Sinner
Taliansko
14 750 b
2.
(2.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
11 960 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
5705 b
4.
(4.)
Novak Djokovič
Srbsko
4460 b
5.
(6.)
Ben Shelton
USA
4070 b
6.
(5.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
4050 b
7.
(9.)
Alex de Minaur
Austrália
3855 b
8.
(7.)
Daniil Medvedev
Rusko
3760 b
9.
(8.)
Taylor Fritz
USA
3720 b
10.
(10.)
Alexander Bublik
Kazachstan
3320 b
110.
(106.)
Alex Molčan
Slovensko
571 b
167.
(168.)
Lukáš Klein
Slovensko
358 b
371.
(374.)
Norbert Gombos
Slovensko
135 b