Zdolať Nadala je ako vyštverať sa na Everest. Djokovičov najlepší duel na Roland Garros

Tridsaťosemročný srbský tenista Novak Djokovič v týchto dňoch súperí v Paríži o svoj 25. grandslamový titul.
Prečítajte si úryvok z knihy, ktorý opisuje cenné víťazstvo Djokoviča nad kráľom antuky Rafaelom Nadalom v covidovom roku 2021.
Od roku 2017 na antukovom šampionáte Roland Garros kraľoval Rafa Nadal. Až musel prísť nejaký Srb, ktorý predviedol jeden z najlepších výkonov na antuke v kariére, aby ukončil Španielovu 35-zápasovú víťaznú sériu a zhodil ho z parížskeho trónu.
„Bol to jeden zo zápasov, ktoré si budem pamätať navždy," povedal Novak po semifinálovom víťazstve v štyroch setoch. Bol taký strhujúci, že francúzske orgány dokonca zrušili prísne covidové obmedzenia, podľa ktorých sa nesmeli ľudia po 23:00 zdržiavať mimo domova.
Hoci hral Novak počas celého turnaja suverénne, keď prišlo na semifinále proti Nadalovi, začal nervózne a dlho nebol schopný nájsť svoj rytmus hry. Aj preto obhajca titulu pomerne rýchlo viedol už 5:0. Novak sa síce vyhol kanáru, ale prvý set už nedokázal obrátiť vo svoj prospech.
Neuveriteľná vyrovnanosť
Druhý set priniesol divoký tenis a obaja hráči museli odvracať brejkbaly. Stala sa aj málo vídaná vec, keď sa Novak dvojchybou pripravil o zisk druhého setu. Napokon ho však táto chyba nestála stratu dejstva a reparát už zvládol.
Najnapínavejšie okamihy priniesol tretí set. Bývalí tenisoví profesionáli aj skúsení odborníci ho často označujú za najzaujímavejší set, aký bolo možno vidieť v histórii Roland Garros.
Napriek výrazne nižšiemu počtu divákov - pre pandemické obmedzenia mohlo byť na tribúnach centrálneho dvorca Philippa Chatriera iba 5000 fanúšikov - bola atmosféra rovnako napätá a elektrizujúca ako pri plne zaplnenom hľadisku pri finálovom súboji.
Za stavu 3:6, 6:3, 3:3, po viac ako dvoch hodinách a tridsiatich minútach strávených na kurte, mali obaja tenisti na konte identický počet fiftínov - 84. To len dokumentuje neuveriteľnú vyrovnanosť.
Fanúšikovia z oboch táborov postupne zvyšovali hluk a viac sa dostávali do deja duelu. Chvíľami to vyzeralo skôr ako daviscupový zápas než ako málo sledované semifinále turnaja. Novak čelil setbalu, ktorý však odvrátil skvele zahratým stopbalom. O víťazovi tak musel rozhodnúť tajbrejk.
Nadal začal zle, najprv zahral dvojchybu a neskôr pokazil ľahký volej, keď loptička z jeho rakety zamierila mimo dvorca. Celý set trval neuveriteľných 93 minút a na jeho konci sa tešil Djokovič.
Elektrizujúci lockdown
Hodinky ukazovali čas 22:40, do oficiálneho zákazu vychádzania zostávalo už len 20 minút. Zrazu sa rozozvučali reproduktory a reakcia publika bola jasná - bučanie a pokriky. Až potom si fanúšikovia uvedomili, že dostali povolenie zostať až do konca zápasu. Nadávky sa okamžite zmenili na veľkú radosť.
Na začiatku štvrtého setu začal Nadal krívať, preto požiadal o ošetrenie členka. Vyzeralo to, že zápas sa skončil. Novak využil slabosť súpera, brejkol Rafu na 4:2 a zápas ukončil pomerom 6:2.
„Určite to bol pre mňa najlepší duel, aký som odohral na Roland Garros," povedal šťastný Novak po zápase. „Z pohľadu kvality ho zaraďujem medzi tri top vo svojej kariére. Beriem pritom do úvahy, že na druhej strane dvorca stál môj najväčší súper, ktorý na tomto mieste dominuje posledných 15 rokov. A tiež atmosféru, ktorá bola úplne elektrizujúca."
Srb bol po svojom víťazstve veľkodušný. „Ťažko nájsť slová väčšie, ako sú všetky superlatívy pri opisovaní Rafových úspechov na Roland Garros. Bol bezpochyby najdominantnejšim hráčom v celej histórii Roland Garros. Počet víťazstiev, ktoré dosiahol na tomto kurte, je neuveriteľný.
Vždy, keď s ním vstúpite na kurt, viete, že na to, aby ste ho mohli zdolať, sa budete musieť vyštverať na Mount Everest."
Po úspešnom zdolaní najvyššej hory sveta sa Novak vo finále stretol s Grékom Stefanosom Tsitsipasom. Zdolal ho v piatich setoch a získal svoj druhý titul na Roland Garros.