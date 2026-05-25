Šramková nedokázala postúpiť ani na štvrtý pokus. Proti Rakúšanke získala len štyri gemy

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková reaguje v zápase 1. kola ženskej dvojhry proti Rakúšanke Julii Grabherovej.
    Slovenská tenistka Rebecca Šramková reaguje v zápase 1. kola ženskej dvojhry proti Rakúšanke Julii Grabherovej. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|25. máj 2026 o 14:21
    Jej grandslamovým maximom zostalo 2. kolo z vlaňajšieho Australian Open.

    Roland Garros 2026

    Dvojhra žien - 1. kolo:

    Julia Grabherová (Rak.) - Rebecca Šramková (SR) 6:2, 6:2

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros 2026.

    V pozícii kvalifikantky prehrala s Rakúšankou Juliou Grabherovou hladko 2:6, 2:6. Slovensko tak prišlo na parížskej antuke o jediné želiezko v singli.

    Grandslamovým maximom Šramkovej zostalo 2. kolo z vlaňajšieho Australian Open.

    Zverenke trénera Milana Martinca vôbec nevyšiel úvod prvého vzájomného zápasu s Grabherovou, keď dvakrát stratila podanie a Rakúšanka si vybudovala náskok 4:0.

    Slovenská jednotka síce v ďalších minútach znížila na 2:4, no záver prvého setu patril Grabherovej, ktorá potvrdila, že antuka je jej najsilnejší povrch.

    Rakúšanka mala navrch v dlhších výmenách, robila menej nevynútených chýb.

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková reaguje v zápase 1. kola ženskej dvojhry proti Rakúšanke Julii Grabherovej na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži.
    Slovenská tenistka Rebecca Šramková odvracia úder Rakúšanke Julii Grabherovej v zápase 1. kola ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži.
    V úvode druhého dejstva odvrátila Šramková tri brejkbaly, no napokon po štvrtý raz v dueli prišla o servis.

    Rakúšanka následne potvrdila brejk, v treťom geme Šramkovej opäť zobrala podanie a zápas už dotiahla do úspešného konca.

    V 2. kole nastúpi proti víťazke súboja medzi Američankou Amandou Anisimovovou a domácou Francúzkou Tiantsou Rakotomangou Rajaonahovou.

