Šramková nedokázala postúpiť ani na štvrtý pokus. Proti Rakúšanke získala len štyri gemy

Roland Garros 2026
Dvojhra žien - 1. kolo:
Julia Grabherová (Rak.) - Rebecca Šramková (SR) 6:2, 6:2
Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros 2026.
V pozícii kvalifikantky prehrala s Rakúšankou Juliou Grabherovou hladko 2:6, 2:6. Slovensko tak prišlo na parížskej antuke o jediné želiezko v singli.
Grandslamovým maximom Šramkovej zostalo 2. kolo z vlaňajšieho Australian Open.
Zverenke trénera Milana Martinca vôbec nevyšiel úvod prvého vzájomného zápasu s Grabherovou, keď dvakrát stratila podanie a Rakúšanka si vybudovala náskok 4:0.
Slovenská jednotka síce v ďalších minútach znížila na 2:4, no záver prvého setu patril Grabherovej, ktorá potvrdila, že antuka je jej najsilnejší povrch.
Rakúšanka mala navrch v dlhších výmenách, robila menej nevynútených chýb.
V úvode druhého dejstva odvrátila Šramková tri brejkbaly, no napokon po štvrtý raz v dueli prišla o servis.
Rakúšanka následne potvrdila brejk, v treťom geme Šramkovej opäť zobrala podanie a zápas už dotiahla do úspešného konca.
V 2. kole nastúpi proti víťazke súboja medzi Američankou Amandou Anisimovovou a domácou Francúzkou Tiantsou Rakotomangou Rajaonahovou.