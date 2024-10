Šramkovej šnúra už bola na hrane zdravia. Kedysi hrala bláznivo, bez nápadu, vraví tréner

Šramková v thajskom Hua Hine získala svoj prvý titul okruhu WTA, no zároveň odohrala v septembri 15 zápasov v troch krajinách v priebehu 20 dní.

Český tenisový tréner Milan Martinec však napokon zmenil rozhodnutie. Keď jeho zverenka Rebecca Šramková postúpila v Tunisku do finále, povedal si, že teraz ju v tom nemôže nechať a cestoval s ňou ďalej.

BRATISLAVA. Mal so sebou iba zopár tričiek, dvoje šortky a plavky. Plán bol totiž taký, že po turnaji v Monastire sa vráti domov a dopraje si aspoň krátky oddych, keďže za celý rok nemal voľný týždeň.

S Rebeccou sme mali jeden voľný deň, aj to sme mali tréning," povedal Martinec počas tlačovej konferencie v Národnom tenisovom centre.

Boli sme úplne vyšťavení a v deň príchodu hrala s Kruničovou. Ja som ani nevidel na kurt, ona tiež nie. Myslel som, že to nič neprekoná, ale stalo sa.

"Toto bol strop. Pamätám si, že Kaja Schmiedlová hrala finále proti Erraniovej v Riu de Janeiro a potom sme do Acapulca leteli asi 30 hodín. Meškali lietadlá, vrátili ich pre poruchy.

Takéto hráčske zaťaženie možno označiť za extrémne. Navyše, keď je spojené s cestovaním, aké musela Šramková so svojim tímom absolvovať.

"Leteli sme ekonomickou triedou o jednej v noci, takže som mala šesť hodín kolená pri ušiach. Keď sme prišli do hotela, všetci sa na nás pozerali, že čo za múmie došli. Asi sme nevyzerali najlepšie.

"Prehrávala 1:3 v treťom sete. Obe toho mali plné zuby, aj keď súperka bola v Pekingu o deň skôr a na rozdiel od Rebeccy sa aspoň vyspala. "Reba" však vyrovnala na 3:3 a vtedy to vyčerpaná Slovinka skrečovala," povedal.

V hlavnom meste Číny to napokon dotiahla do tretieho kola. Martinec si veľmi cenil, ako zvládla úvod kvalifikácie proti Slovinke Zidanšekovej.

Navyše, počas týždňa som dostala kŕč do nohy, možno tam bola aj menšia trhlinka. Každý deň som strávila 2-3 hodiny u fyzioterapeuta," priznala.

V Pekingu doposiaľ najviac potrápila aj bývalú svetovú dvojku Paulu Badosovú, ktorá sa bez straty setu prebojovala do semifinále turnaja.

Šramková neuvažovala nad tým, že by pre nahustený program vynechala nejaký turnaj. Chcela z dobrej formy vyťažiť maximum a momentálne klope na dvere top 50 rebríčka WTA.

So Šramkovou vyhrala 7:5, 7:5, no Slovenka v prvom sete takmer otočila z 2:5 na 6:5 a v druhom dejstve mala pri vlastnom servise dva setbaly.

"Bola som outsiderkou, mohla som iba prekvapiť. Skôr išlo o to, ako si zvyknem na jej hru, pretože hráčky top 20 sú na inej úrovni ako tie okolo stovky.

Možno je dobré, že to takto dopadlo. Neviem, či by som fyzicky vydržala ďalší súboj proti Pegulovej. Už v deň zápasu s Badosovou som mala zimnicu a bolo mi zle. Bolo to na hrane zdravia," priznala Slovenka.