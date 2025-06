Tuhý boj o každú loptičku. Šramková predviedla skvelý obrat a zabojuje o finále

Vo štvrťfinále si poradila so siedmou nasadenou Češkou Lindou Noskovou v troch setoch 3:6, 6:4 a 6:4.

NOTTINGHAM. Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do semifinále na turnaji v Nottinghame.

Nosková mala v prvom sete duelu so Šramkovou navrch, keď dvakrát prelomila podanie súperky.

Turnaj v Nottinghame je pre Šramkovú súčasť prípravy na grandslamový Wimbledon. Zverenka trénera Milana Martinca zvládla v Nottinghame už tretí trojsetový zápas.

„Dnes to bol pre mňa ťažký duel, lebo som nastúpila proti mojej kamarátke, s ktorou budem hrať štvorhru vo Wimbledone.

Nečakala som, že sa mi na tráve podarí postúpiť až do semifinále. Na dvorci si to užívam a v sobotu urobím všetko pre to, aby som opäť zvíťazila," uviedla Šramková v pozápasovom interview.