    Lehečka prekvapujúco skončil hneď v prvom kole v Paríži. Nasadený Austrálčan nemal problém

    Ilustračný záber zo zápasu na Roland Garros 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. máj 2026 o 13:35
    Zdolal ho skúsený Španiel Pablo Carreno Busta.

    Austrálsky tenista Alex de Minaur postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.

    V úvodnom kole zdolal v pozícii nasadenej osmičky Brita Tobyho Samuela 6:4, 6:4, 6:2. O prekvapenie sa postaral skúsený Španiel Pablo Carreno Busta, ktorý na parížskej antuke vyradil dvanásteho nasadeného Čecha Jiřího Lehečku 6:3, 7:6 (3), 6:3.

    Roland Garros 2026

    Dvojhra mužov - 1. kolo:

    Alex de Minaur (Austr.-8) - Toby Samuel (V. Brit.) 6:4, 6:4, 6:2

    Pablo Carreno Busta (Šp.) - Jiří Lehečka (ČR-12) 6:3, 7:6 (3), 6:3

    Alex Michelsen (USA) - Alexander Ševčenko (Kaz.) 6:2, 6:4, 6:2

    Tenis

