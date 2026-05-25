Lehečka prekvapujúco skončil hneď v prvom kole v Paríži. Nasadený Austrálčan nemal problém

Austrálsky tenista Alex de Minaur postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.
V úvodnom kole zdolal v pozícii nasadenej osmičky Brita Tobyho Samuela 6:4, 6:4, 6:2. O prekvapenie sa postaral skúsený Španiel Pablo Carreno Busta, ktorý na parížskej antuke vyradil dvanásteho nasadeného Čecha Jiřího Lehečku 6:3, 7:6 (3), 6:3.
Roland Garros 2026
Dvojhra mužov - 1. kolo:
Alex de Minaur (Austr.-8) - Toby Samuel (V. Brit.) 6:4, 6:4, 6:2
Pablo Carreno Busta (Šp.) - Jiří Lehečka (ČR-12) 6:3, 7:6 (3), 6:3
Alex Michelsen (USA) - Alexander Ševčenko (Kaz.) 6:2, 6:4, 6:2