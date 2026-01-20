    Šramková nezvládla v Austrálii hneď prvý zápas. Súperka zvíťazila po piatich mesiacoch

    Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková odvracia úder Jeleny Ostapenkovej z Lotyšska.
    Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková odvracia úder Jeleny Ostapenkovej z Lotyšska. (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. jan 2026 o 08:38
    Bola jedinou slovenskou zástupkyňou v hlavnom pavúku dvojhry.

    Australian Open 2026

    Dvojhra žien - 1. kolo:

    Jelena Ostapenková (Lot.-24) - Rebecca Šramková (SR) 6:4, 6:4

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa rozlúčila s účinkovaním na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open už v prvom kole dvojhry. S Lotyškou Jelenou Ostapenkovou prehrala v dvoch setoch 4:6 a 4:6.

    Dvadsaťdeväťročná tenistka bola jedinou slovenskou zástupkyňou v hlavnom pavúku dvojhry.

    Ostapenková bola rebríčkovo síce vyššie nasadenou hráčkou v porovnaní so Šramkovou, ale pred vstupom do Australian Open sa jej výsledkovo a herne nedarilo. Lotyška ťahala do zápasu prvého kola šesťzápasovú šnúru prehier na turnajoch.

    Slovenke sa naopak nepodarilo pri tretej účasti v hlavnom pavúku nadviazať na predchádzajúci rok, keď prešla do druhého kola. Lotyška si tak vylepšia bilanciu zo vzájomných duelov so Šramkovou na štyri víťazstvá a jednu prehru.

    Fotogaléria zo zápasu Rebecca Šramková - Jelena Ostapenková na Australian Open 2026 (1. kolo)
    Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková odvracia úder Jeleny Ostapenkovej z Lotyšska v zápase 1. kola ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.
    Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková odvracia úder Jeleny Ostapenkovej z Lotyšska v zápase 1. kola ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.
    Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková odvracia úder Jeleny Ostapenkovej z Lotyšska v zápase 1. kola ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.
    Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková odvracia úder Jeleny Ostapenkovej z Lotyšska v zápase 1. kola ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.
    Na snímke lotyšská tenistka Jelena Ostapenková odvracia úder Slovenky Rebeccy Šramkovej v zápase 1. kola ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.

    Obe hráčky predvádzali od prvého setu silový tenis, no zároveň striedali lepšie a horšie momenty vo svojej hre. Viackrát sa im podarilo prelomiť podanie, kľúčový bol v tomto smere siedmy gem.

    Ostapenkovej sa podarilo druhýkrát získať brejk a potom si ustrážiť získanú výhodu. Šramková prehrala úvodné dejstvo napokon 4:6.

    Lotyška ťažila z nadobudnutého sebavedomia v druhom sete, hneď pri prvej možnosti prelomila podanie Slovenky a jej hra mala čoraz konštantnejšie parametre. Šramková nevedela nájsť účinný herný recept a vidina postupu do druhého kola sa jej začala čoraz viac vzďaľovať.

    Zlepšenie prišlo za stavu 1:5, keď troma získanými hrami za sebou dokázala ešte zdramatizovať zápas. Jej súperka si však následne postrážila svoje podanie a rovnakým výsledkom ako v prvom sete si zabezpečila pokračovanie na turnaji. 

    Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková odvracia úder Jeleny Ostapenkovej z Lotyšska.
    Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková odvracia úder Jeleny Ostapenkovej z Lotyšska.
    dnes 08:38
