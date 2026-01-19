    ONLINE: Rebecca Šramková - Jelena Ostapenková dnes, Australian Open LIVE (1. kolo)

    19. jan 2026 o 20:00
    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo 1. kola dvojhry žien na grandslamovom turnaji Australian Open 2026: Rebecca Šramková - Jelena Ostapenková.

    Rebecca Šramková a Jelena Ostapenková dnes hrajú 1. kolo dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open 2026.

    Kde sledovať Australian Open v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Australian Open - ženy 1. kolo 2026
    20.01.2026 o 05:00
    Šramková
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Ostapenková
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 05:00.
    dnes 20:00
