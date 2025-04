Slovenky štartujú púť za obhajobou striebra. Urobíme všetko pre postup, vyhlásila Šramková

BRATISLAVA. Slovenské tenistky ako obhajkyne 2. priečky z vlaňajška zabojujú už v závere nasledujúceho týždňa v domácom prostredí o postup na záverečný turnaj Pohára Billie Jean Kingovej. V národnom tenisovom centre budú ich súperkami výbery USA a Dánska. Jednotou slovenského výberu je Rebecca Šramková a do tímu sa ako piata v poradí dostala aj 16-ročná Mia Pohánková. Medzi osem najlepších ženských tenisových výberov na svete sa dostanú len víťazky bratislavského podujatia.

Pohánková sa teší "Veľmi sa teším, že mi kapitán dal možnosť byť prvý raz súčasťou tímu v Pohári Billie Jean Kingovej. Je super, že práve ja budem tou piatou slovenskou hráčkou. Reprezentovať krajinu je pre športovca úžasné.

Mala som to vždy rada v mládežníckych kategóriách, no dostať sa do ženského výberu je niečo úplne iné. Ešte viac ma to motivuje pracovať na sebe. Posledné týždne som nemala ideálne, bola som zranená aj chorá, o to viac ma to teší a vážim si to," prezradila Pohánková podľa oficiálneho webu Slovenského tenisového zväzu (STZ). Je pochopiteľné, že najviac sa bude čakať od 36. hráčky rebríčka WTA Šramkovej.

Šramková sa teší "Na zápasy a domácu atmosféru sa veľmi teším. Verím, že nás ľudia prídu povzbudiť a uvidia svetový tenis. Urobíme všetko pre to, ak by sa nám na domácej pôde podarilo postúpiť medzi najlepšiu osmičku do Číny,“ vyhlásila. Ak sa nezmenia nominácie, v Bratislave si zmeria sily s Dánkou Clarou Tausonovou a Američankou Jessicou Pegulovou. "Druhýkrát budem nastupovať ako slovenská jednotka, prvý raz to bude doma. Čo sa týka jednotiek, hrozia tam naozaj silné súperky a nehrá nám to renkingovo úplne do kariet. S Tausonovou som sa už stretla viackrát, naposledy tento rok v Dubaji. Nevyužila som štyri setbaly v prvom sete a zápas som nakoniec prehrala. Sama som sa však presvedčila, že som schopná vyrovnať sa aj úrovni tenisu hráčok Top 20, ktorý ona predvádza. Je to skvelá hráčka. V Dubaji hrala nakoniec o titul, tak som ju kvalitne rozohrala,“ vtipkovala Rebecca a doplnila:

"O Pegulovej sa asi ani nemusíme baviť. Je to štvrtá hráčka sveta a vynikajúca tenistka. Obe budú veľmi ťažké súperky.“ Chcú si to užiť Šramková pred domácim podujatím odkázala fanúšikom, že Slovenky sa určite budú snažiť opäť navodiť výbornú atmosféru a tímového ducha, ktorý im vždy neskutočne pomáha počas reprezentačných týždňov. "Hoci sme toho mali všetky už od začiatku roka veľa, chceme si to čo najviac užiť a ukázať sa pred domácimi fanúšikmi v čo najlepšom svetle. Za seba môžem povedať, že čím som staršia, tak pociťujem oveľa menej tlaku. Teraz sa s takýmito hráčkami stretávam na turnajoch každý týždeň, nebude to nič nové. Zažívam to od jesene a viem, čo môžem očakávať. Bude to určite veľmi náročné, ale verím, že sa nám podarí spraviť víťaznú šou,“ vyhlásil podľa webu STZ.