Pohánkovej vystavila stopku nasadená jednotka. V druhom sete vyhrala päť gemov v rade

NANTES. Slovenská tenistka Mia Pohánková vypadla vo štvrťfinále turnaja ITF W50 vo francúzskom meste Nantes.

Stále len 16-ročná tenistka prehrala s nasadenou jednotkou, Austrálčankou Taliou Gibsonovou v dvoch setoch 3:6 a 6:7 (5).

Slovenka prehrala so súperkou, ktorá je v rebríčku WTA vyššie o 360 priečok. Pohánková prehrávala v druhom sete už 0:5, no následne získala päť gemov v rade a potom si vybojovala tajbrejk. V ňom viedla už 3:0, no napokon ho prehrala 5:7.