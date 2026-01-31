    Rybakinová je nová kráľovná Melbourne. Pozrite si ohlasy médií na triumf kazašskej tenistky

    Jelena Rybakinová s trofejou pre víťazku Australian Open 2026.
    Jelena Rybakinová s trofejou pre víťazku Australian Open 2026. (Autor: TASR/AP)
    Vo finále zdolala Arynu Sabalenkovú.

    Ohlasy médií na triumf kazašskej tenistky Jeleny Rybakinovej vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open:

    Gazzetta dello Sport: „Rybakinová je kráľovná Melbourne. Vo finále zdolala Sabalenkovú a prvýkrát vyhrala Australian Open."

    AFP: „Kazaška narodená v Moskve potvrdila, že na tvrdých kurtoch v Melbourne sa cíti ako doma."

    Marca: „Rybakinová opäť zviditeľnila Kazachstan na tenisovej mape."

    L´ Equipe: „Rybakinová je nová kráľovná Melbourne."

    Fotogaléria zo zápasu Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová na Australian Open 2026 (Finále)
    Elena Rybakinová a Aryna Sabalenková pred finále dvojhry na Australian Open 2026.
    Elena Rybakinová počas finále dvojhry na Australian Open 2026.
    Aryna Sabalenková počas finále dvojhry na Australian Open 2026.
    Aryna Sabalenková počas finále dvojhry na Australian Open 2026.
    DPA: „Sabalenková druhýkrát za sebou prehrala vo finále Australian Open, úspech slávil silový tenis v podaní Rybakinovej."

    AP: „Rybakinovej vyšla odplata za finálovú prehru z roku 2023. Aj vtedy vyhrala prvý set, teraz skvele zvládla koncovku duelu."

    Blick: „Rybakinová dostala svetovú jednotku Sabalenkovú na kolená a prvýkrát ovládla Australian Open."

    idnes.cz: „Titul z Australian Open je v rukách Rybakinovej. V treťom sete dokázala otočiť z 0:3."

