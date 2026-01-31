Rybakinová je nová kráľovná Melbourne. Pozrite si ohlasy médií na triumf kazašskej tenistky

Ohlasy médií na triumf kazašskej tenistky Jeleny Rybakinovej vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open:
Gazzetta dello Sport: „Rybakinová je kráľovná Melbourne. Vo finále zdolala Sabalenkovú a prvýkrát vyhrala Australian Open."
AFP: „Kazaška narodená v Moskve potvrdila, že na tvrdých kurtoch v Melbourne sa cíti ako doma."
Marca: „Rybakinová opäť zviditeľnila Kazachstan na tenisovej mape."
L´ Equipe: „Rybakinová je nová kráľovná Melbourne."
DPA: „Sabalenková druhýkrát za sebou prehrala vo finále Australian Open, úspech slávil silový tenis v podaní Rybakinovej."
AP: „Rybakinovej vyšla odplata za finálovú prehru z roku 2023. Aj vtedy vyhrala prvý set, teraz skvele zvládla koncovku duelu."
Blick: „Rybakinová dostala svetovú jednotku Sabalenkovú na kolená a prvýkrát ovládla Australian Open."
idnes.cz: „Titul z Australian Open je v rukách Rybakinovej. V treťom sete dokázala otočiť z 0:3."