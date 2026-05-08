    Ukrajinka kritizuje účasť Rusov, hrozí jej vylúčenie. Neumlčia ma, odkazuje tenistka

    Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnykovová počas Australian Open 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. máj 2026 o 14:20
    K situácii sa vyjadrilo aj vedenie WTA.

    Ukrajinka Oleksandra Olijnykovová tvrdí, že vedenie Ženskej tenisovej asociácie (WTA) jej pohrozilo vylúčením z okruhu pre verejnú kritiku ruských a bieloruských hráčov.

    Dvadsaťpäťročná Ukrajinka sa dlhodobo verejne vyjadruje o vylúčení zástupcov z Ruska a Bieloruska z turnajov pod hlavičkou ATP a WTA.

    „Každý turnaj a príležitosť je vhodná k tomu, aby som povedala niečo o Ukrajine. Je to smutné, pretože vojna už trvá veľmi dlho a ľudia po toľkých rokoch strácajú pozornosť.

    Aj napriek tomu, že neporušujem žiadne pravidlá, tak WTA si svojvoľne interpretovala svoje pravidlá za zatvorenými dverami a ignoruje, že som obeťou agresie,“ cituje The Athletic Olijnykovovú.

    Podľa hráčky jej hrozí pokuta vo výške desiatkach tisíc dolárov, respektíve dokonca vylúčenie z okruhu.

    „Chcú ma zlomiť ako osobu prostredníctvom manipulácie, zastrašovania, ticha a klamstiev. V dôsledku konštantného stresu musím znášať vážne negatívne dôsledky, prestala som si užívať momenty na kurte a turnajoch.

    Dusí ma to a vyčerpáva. Mám narušený spánok, problémy s koncentráciou a nedokážem ani odpovedať priateľom na správy.

    Chcem však v tomto boji pokračovať, nezlomia ma a ani neumlčia. Nemôžem akceptovať takúto úroveň tlaku a cenzúry,“ dodala ukrajinská tenistka.

    K celému prípadu sa vyjadrilo aj vedenie WTA prostredníctvom tlačového hovorcu:

    „WTA uznáva pokračujúcu vojnu na Ukrajinu, ktorá má dopad na mnohých športovcov. Od začiatku konfliktu podporujeme ukrajinských hráčov a hráčky.

    V tejto mimoriadne citlivej záležitosti chápeme, že majú svoj osobný pohľad na veci. Rešpektujeme to, ale na druhú stranu je našim záväzkom zachovávať profesionálne a rešpektujúce prostredie bez ohľadu na národnosť.“

