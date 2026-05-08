Ukrajinka kritizuje účasť Rusov, hrozí jej vylúčenie. Neumlčia ma, odkazuje tenistka

Ukrajinka Oleksandra Olijnykovová tvrdí, že vedenie Ženskej tenisovej asociácie (WTA) jej pohrozilo vylúčením z okruhu pre verejnú kritiku ruských a bieloruských hráčov.
Dvadsaťpäťročná Ukrajinka sa dlhodobo verejne vyjadruje o vylúčení zástupcov z Ruska a Bieloruska z turnajov pod hlavičkou ATP a WTA.
„Každý turnaj a príležitosť je vhodná k tomu, aby som povedala niečo o Ukrajine. Je to smutné, pretože vojna už trvá veľmi dlho a ľudia po toľkých rokoch strácajú pozornosť.
Aj napriek tomu, že neporušujem žiadne pravidlá, tak WTA si svojvoľne interpretovala svoje pravidlá za zatvorenými dverami a ignoruje, že som obeťou agresie,“ cituje The Athletic Olijnykovovú.
Podľa hráčky jej hrozí pokuta vo výške desiatkach tisíc dolárov, respektíve dokonca vylúčenie z okruhu.
„Chcú ma zlomiť ako osobu prostredníctvom manipulácie, zastrašovania, ticha a klamstiev. V dôsledku konštantného stresu musím znášať vážne negatívne dôsledky, prestala som si užívať momenty na kurte a turnajoch.
Dusí ma to a vyčerpáva. Mám narušený spánok, problémy s koncentráciou a nedokážem ani odpovedať priateľom na správy.
Chcem však v tomto boji pokračovať, nezlomia ma a ani neumlčia. Nemôžem akceptovať takúto úroveň tlaku a cenzúry,“ dodala ukrajinská tenistka.
K celému prípadu sa vyjadrilo aj vedenie WTA prostredníctvom tlačového hovorcu:
„WTA uznáva pokračujúcu vojnu na Ukrajinu, ktorá má dopad na mnohých športovcov. Od začiatku konfliktu podporujeme ukrajinských hráčov a hráčky.
V tejto mimoriadne citlivej záležitosti chápeme, že majú svoj osobný pohľad na veci. Rešpektujeme to, ale na druhú stranu je našim záväzkom zachovávať profesionálne a rešpektujúce prostredie bez ohľadu na národnosť.“