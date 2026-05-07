Sinnerovi sa tiež nepáči výška odmien, od Grand Slamov vyžaduje rešpekt

Taliansky tenista Jannik Sinner vo štvrtok vyzval organizátorov grandslamových turnajov, aby prejavili tenistom a tenistkám viac rešpektu.
Líder mužského rebríčka si myslí, že peňažné odmeny pre súťažiacich by mali byť vyššie a nepáči sa mu, že vedenie štyroch najprestížnejších turnajov nereaguje na ich apely.
Sinner pred štartom turnaja ATP 1000 v Ríme povedal, že hráči sa k dohode s vedením Wimbledonu a turnajov Roland Garros, US Open a Australian Open ani o krok nepriblížili.
„Myslím si, že dávame oveľa viac, než dostávame späť. Nejde len o špičkových hráčov, ide o nás všetkých. Nie je príjemné, že po roku sme ani zďaleka nedospeli k záveru, ktorý by sme si priali,“ vyjadril sa Talian.
Sinner však zatiaľ nevedel predpovedať, či by v budúcnosti pre nedostatočné benefity vedel odmietnuť štart na grandslamovom podujatí.
„Ťažko povedať. Prvýkrát mám však pocit, že hráči aj hráčky majú rovnaký názor. Všetci sme sklamaní z vývoja tejto debaty. Chápem aj tých, ktorí hovoria o bojkote. Bavíme sa, samozrejme, o peniazoch, no ide nám najmä o rešpekt,“ pokračoval Sinner.
Podobne sa v utorok vyjadrila aj ženská svetová jednotka Aryna Sabalenková. Hráčky podľa nej „niekedy v budúcnosti“ budú z tohto dôvodu bojkotovať tieto turnaje.
Minulý rok sa poprední hráči a hráčky podpísali pod dva listy všetkým štyrom organizátorom turnajov.
Okrem vyšších odmien žiadali aj navýšenie príspevkov do fondu na podporu hráčov a väčšie zapojenie v rozhodnutiach o programe.
V listoch stanovili cieľ vo forme 22-percentného podielu na príjmoch, čím by sa grandslamové turnaje vyrovnali tým kategórie 1000 pod hlavičkou ATP a WTA.