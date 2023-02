Djokovič vyhral grandslam s trhlinou v stehennom svale, prezradil šéf turnaja

"Nemyslím si, že by niekto mohol spochybňovať jeho športovú pripravenosť. Tento chlapík, ako som videl, mal na stehne trojcentimetrovú trhlinu. Lekári vám povedia pravdu. Je ťažké uveriť, že niekto dokáže také niečo ako on s takýmto typom zranenia,“ povedal Tiley v rozhovore pre SEN Sportsday.

Djokovič údajne užíval "veľa" tabletiek proti bolesti a podstupoval rôzne terapie, aby bol napriek zraneniu schopný hrať a splniť si sen o jubilejnom desiatom triumfe na Australian Open.

"Poviem to takto. Nevravím, že všetci hráči, ale keby 97 percent z nich dostalo deň pred začiatkom turnaja také výsledky magnetickej rezonancie, išli by priamo do kancelárie a odhlásili sa z turnaja. Ale nie on... Jeho mozog funguje inak,“ vyhlásil Djokovičov tréner Goran Ivaničevič.