Kričal od radosti aj plakal. Ľudia si myslia, že som zabudol prehrávať, vraví Djokovič

MELBOURNE, BRATISLAVA. Rozbehol sa do hľadiska, vyšiel po schodíkoch a vyliezol do lóže k trénerovi svojmu tímu. Udieral päsťami do vzduchu a kričal od radosti. Objal sa so všetkými a potom prepadol v plač.

Dlho sa objímal s matkou a plakal jej na ramene. Šampión Australian Open prežíval svoj desiaty triumf v Melbourne veľmi emotívne.

Tvár si ukrýval v uteráku ešte dlho po tom, ako zostúpil späť na kurt.

Novak Djokovič sa po desiatykrát stal víťazom úvodného grandslamu tenisovej sezóny. Vo finále zdolal Stefanosa Tsitsipasa 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5).