Djokovič pokoril ďalšie rekordy. Je najlepší tenista všetkých čias, vraví McEnroe

PARÍŽ. Mašina na prekonávanie rekordov či tenista, ktorý nemá v histórie ATP seberovného. Takéto oslavné titulky súkali srbské médiá na adresu Novaka Djokoviča po jeho triumfe vo finále turnaja ATP Masters 1000 v Paríži. Srbský tenista pokoril cez víkend ďalšie dva rekordy. V Paríži získal svoj 37. titul na podujatiach Masters a o jeden sa tak odpútal od Španiela Rafaela Nadala. Už v sobotu si postupom do finále zaistil siedmykrát post koncoročnej svetovej jednotky, čo pred ním rovnako nedokázal nikto iný. Doteraz sa o tento rekord delil s Petom Samprasom.

Čiastočný revanš za US Open "Novak bol v Paríži nastavený na lámanie rekordov," napísal denník Blic na svojom webe. "Samozrejme, že keď prekonám niektorého z bývalých šampiónov a zvlášť hráča ako je Pete Sampras, ktorého som ako dieťa obdivoval, tak je to pre mňa niečo mimoriadne. Mám veľkú motiváciu v tom pokračovať. Chcem dokázať, že môžem prekonať všetky rekordy," uviedol 34-ročný Djokovič, ktorý vo finále zdolal v súboji dvoch najvyššie nasadených hráčov Rusa Daniila Medvedeva v troch setoch 4:6, 6:3 a 6:3.

Srbovi sa tak aspoň čiastočne podaril revanš za prehru s Medvedevom vo finále US Open, ktorou prišiel o šancu získať kalendárny Grand Slam. "Túto kapitolu som už uzavrel. Je to za mnou. Neľutujem to a ani netrpím celé dni pre to, že som kalendárny slam tento rok nezískal. Preniesol som sa cez to a sústredil som sa iba na tento turnaj. Prišiel som sem a dosiahol som to, čo som chcel."

"Viackrát som sa vrátil k finále US Open a v hlave si premietal, čo som urobil zle. Sústredil som sa na detaily o súperovej hre, zameral som sa na jeho podanie, všímal si ako si nadhadzuje loptičku a ako hrá po podaní. Bola len otázka času, kedy ho prečítam, ale nestačilo to. Musel som zlepšiť aj vlastnú hru. Potreboval som hrať kontrolovane agresívne a najmä variabilnejšie, lebo to vyhráva zápasy nad Medvedevom," cituje Djokoviča web ATP Tour.

Svoje slová potvrdil aj v praxi. Na svoje pomery predviedol 34-ročný Srb až brutálnu ofenzívu pri sieti, uspel tam 27-krát z 36 možností a celkovo nasúkal 38 víťazných úderov. A najmä výrazne dominoval nad súperom vo výmenách pod päť úderov 54 - 34. V konečnom dôsledku využil 5 zo 6 brejkových príležitostí, kým Medvedev len tri z desiatich. Finále v Paríži bol 48. víťazný zápas zverenca Gorana Ivaniševiča a Mariána Vajdu v tejto sezóne (bilancia 48-6), zároveň po štrnásty raz otočil nepriaznivý stav setov vo svoj prospech.

Djokovič terčom chválospevov Medvedev vo finále získal prvý set, ale v rozhodujúcich momentoch mal navrch jeho súper. "Nerád prehrávam ani vtedy, keď hrám iba na PlayStation, takže nemôžem povedať, že by som bol spokojný. Finále rozhodlo pár loptičiek, tie dôležitejšie získal Novak a preto vyhral," povedal ruský tenista. Podľa Djokoviča sa 25-ročný Medvedev dostane v budúcnosti na absolútny vrchol rebríčka: "Už teraz sa tlačí na post svetovej jednotky a som si istý, že sa mu to raz podarí. A bude to absolútne zaslúžené. Je to komplexný, všestranný tenista a líder novej generácie hráčov."