Doping bude Sinnera sprevádzať do konca kariéry. Ako mňa covid, hovorí Djokovič

LONDÝN. Srbský tenista Novak Djokovič varoval Taliana Jannika Sinnera, že jeho trojmesačný trest za doping sa nad ním bude vznášať ako oblak po zvyšok kariéry.
Zároveň spochybnil načasovanie aj dĺžku trestu, ktorú minulý rok dostala svetová jednotka.
Sinner si odpykal trojmesačný dištanc vo februári 2025 po tom, ako Svetová antidopingová agentúra (WADA) prijala jeho vysvetlenie, že zakázaný anabolický steroid klostebol sa mu do tela dostal neúmyselne.
„Ten oblak sa bude nad ním bude vznášať rovnako, ako mňa bude sprevádzať oblak okolo covidu, teda po zvyšok kariéry.
Bolo to niečo veľmi vážne a keď sa takéto niečo stane, časom to možno vybledne, ale nezmizne to úplne.
Vždy sa nájde určitá skupina ľudí, ktorá to bude znova a znova pripomínať,“ citovala agentúra DPA vyjadrenie Djokoviča z rozhovoru pre Piersa Morgana.
Srb verí, že Sinner sa neprevinil úmyselne, no zároveň spochybnil, ako si mohol Talian odpykať trest bez toho, aby vynechal jediný grandslam. „Chýba tam transparentnosť, je tam nekonzistentnosť a tiež zvláštna vhodnosť načasovania.
Trest vyšiel medzi grandslamami, takže o ne neprišiel. Je to celé veľmi, veľmi čudné. Naozaj sa mi nepáčilo, ako sa celý prípad riešil.
Počuli ste mnoho ďalších hráčov, mužov aj žien, ktorí mali podobné situácie a v médiách sa sťažovali, že v Sinnerovom prípade išlo o prednostné zaobchádzanie,“ dodal Djokovič.