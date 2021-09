Pri Djokovičovi sme si zvykli, že je superman. Nie je

US Open 2021 Dvojhra mužov - finále: Daniil Medvedev (Rus.-2) - Novak Djokovič (Srb.-1) 6:4, 6:4, 6:4

NEW YORK. Posledný krok býva najťažší. Postupne ako sa Novak Djokovič blížil k finále US Open, pýtali sa ho novinári na šancu dosiahnuť grandslam. Vyhrať všetky štyri veľké turnaje v jednom roku. „Miliónkrát som vravel, samozrejme, že som si vedomý histórie a dodáva mi to motiváciu. Ale keď o tom budem príliš premýšľať, tak mentálne ma to odrovná,“ hovoril srbský tenista. „Budem k tomu zápasu pristupovať akoby bol môj posledný, pretože to je možno najdôležitejší zápas mojej kariéry. A možno to tak nie je, ale tento rok je najdôležitejší určite.“

Djokovič najdôležitejší zápas tohto roka nezvládol. Vo finále US Open prehral s Daniilom Medvedevom 4:6, 4:6, 4:6.

Djokovič: Titul si zaslúžil najviac Ruský tenista ukončil 27-zápasovú víťaznú sériu Djokoviča na grandslamoch a oplatil mu finálovú prehru z tohtoročného Australian Open. „Akoby to vôbec nebol on, tak sme si zvykli na perfekcionizmus Djokoviča. Ale o jeho výkone by sme mohli debatovať celý deň, ale nemôžeme Medvedevovi uprieť, že bol lepší,“ komentovala finále pre BBC britská tenistka Laura Robinsonová.

„Hneď v úvode odohral niekoľko bezchybných gemov, chodil si po údery a podával absolútne bomby. Možno ku koncu bol trochu vynervovaný, keď zahral dve dvojchyby.“ Medvedev získal grandslamový titul na tretí pokus. Dve predchádzajúce finále nezvládol. V New Yorku však vôbec na ňom nebolo znať, že práve on veľké finále nevyhral. Djokovičovi nedal vydýchnuť, hral veľmi odhodlane a prakticky nerobil chyby.

„Ak je niekto, kto si zaslúži grandslamový titul práve teraz, si to ty. Úžasný zápas a úžasný turnaj. Prajem ti ešte veľa takýchto úspechov. Som si istý, že ešte ťa na tomto pódiu v budúcnosti uvidíme,“ blahoželal mu Djokovič na kurte. Medvedev mu kompliment oplatil, keď srbského tenistu označil za najlepšieho hráča všetkých čias. Zvykli sme si, že je superman Aj najlepší sa však nevyhne slabším zápasom a Djokovič v nedeľu z podania nezískaval body. K tomu viac kazil, slabo behal. Vo dvoch setoch mal až 28 nevynútených chýb, čo bolo vysoké číslo. Miestami pôsobil dojmom, že sa tlaku súpera poddal. V druhom sete od frustrácie rozbil raketu.

„Rod Laver zvykol hovoriť: Nemôžete mať na grandslame ani jeden slabý zápas. A Novak urobil dnes príliš veľa chýb. I tak vyhrať 3 grandslamové turnaje zo 4 je výnimočné,“ komentovala zápas slávna tenistka Billie Jean Kingová. Djokovič skutočne nebol vo svojej koži. Ak v minulosti dokázal otočiť zápas aj po dvoch prehratých setoch. V minulosti akoby ho to ešte viac nabudilo. V New Yorku sa však teraz nedokázal zmobilizovať ani v treťom sete. „Pri Novakovi sme si zvykli, že je superman, ale dnes sme videli, že je len človek. Nemal dobrý pohyb a chýbala mu energia. V druhom sete mal brejky, ale nedokázal ich využiť. Znovu sme videli aké dôležité je chytiť sa šance, keď ju v takomto veľkom zápase dostanete,“ komentoval finále wimbledonský šampión Pat Cash. "Medvedev je skvelý hráč na tvrdom povrchu. Už v Melborune som ho tipoval za víťaza, ale vo finále to nepotvrdil. Teraz sa role obrátili. Bol najlepším hráčom turnaja," doplnil Cash. Hlavu hore Novak, tvoj boj pokračuje Zápas naživo v New Yorku sledoval aj Rod Laver posledný hráč, ktorý získal grandslam v mužskej dvojhre. Podarilo sa mu to pred 52 rokmi. Djokovič svojimi výkonmi v tomto roku zdôraznil, aké výnimočné v dnešnom tenise je zopakovať to. Bol blízko, no nedokázal to. Vyhrať všetky štyri turnaje v jednom roku sa nepodarilo nielen Djokovičovi ale ani Rafaelovi Nadalovi či Rogerovi Federerovi. Hoci spomedzi tejto trojice odborníci hľadajú najlepšieho tenistu.