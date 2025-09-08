Bol impulzívny, vyzrel na šampióna. Alcaraz hrá dokonale, no má ešte jeden sen

NEW YORK. Carlos Alcaraz získal v nedeľu už svoj druhý titul na US Open, keď vo finále zdolal Jannika Sinnera.
Víťazstvo jasne ukázalo, aký obrovský pokrok urobil Španiel za posledné tri roky – od impulzívneho mladíka k rozvážnemu šesťnásobnému grandslamovému víťazovi.
Po prehre vo wimbledonskom finále so Sinnerom v júli sa Alcaraz vrátil s veľkou energiou a autoritou. Na legendárnom štadióne Arthura Asha porazil Taliana 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
Dvadsaťdvaročný hráč, ktorý na Flushing Meadows triumfoval už v roku 2022, sa týmto víťazstvom zároveň vrátil aj na čelo svetového rebríčka – prvýkrát od roku 2023.
„Byť svetovou jednotkou bol cieľ, ktorý som si stanovil takmer na začiatku roka. Dosiahnuť to je pre mňa niečo neuveriteľné,“ povedal usmiaty Alcaraz.
„A urobiť to v ten istý deň, keď pridáte ďalší grandslamový titul, je ešte sladšie. Boli to dva fantastické týždne – tenisovo aj mentálne na veľmi vysokej úrovni, na čo som mimoriadne hrdý. Prvý titul z US Open bol o mladíckom entuziazme, tento už je o zrelosti. Krok za krokom sa učím zvládať rôzne situácie.“
VIDEO: Zostrih finále Sinner - Alcaraz
Jeho premena po wimbledonskom sklamaní ukázala obdivuhodnú schopnosť prispôsobiť sa.
„Hneď po finále vo Wimbledone som vedel, že sa musím zlepšiť, ak chcem Jannika poraziť,“ priznal Španiel. „Ak chcem vyhrať US Open, musím hrať dokonale.“
A jeho výkon v New Yorku sa k dokonalosti naozaj blížil. Cestou za titulom stratil len jediný set – práve vo finále so Sinnerom. Zo Spojených štátov odchádza s 13-zápasovou víťaznou sériou a siedmym titulom v sezóne.
„Mám pocit, že toto bol zatiaľ najlepší turnaj, aký som odohral,“ dodal Alcaraz. „Úroveň mojej hry bola od začiatku do konca veľmi konzistentná, na čo som nesmierne hrdý.“
Jeho tréner Juan Carlos Ferrero zdôraznil, ako veľmi sa Alcaraz vyvinul od prvého grandslamového triumfu v roku 2022.
„Vtedy hral ešte veľmi impulzívne, často takmer nevedome,“ povedal bývalý šampión Roland Garros. „Dnes vidíme hráča s oveľa väčšími skúsenosťami, ktorý vie čítať veľké momenty, prichádza na kurt pokojnejší a presne vie, čo má robiť.“
Ferrero však dodáva, že Alcaraz má stále priestor na rast: „Ako každý hráč má svoje slabiny, no neustále na nich pracuje. Stále má pred sebou veľký priestor na zlepšenie. Ak by sme si niekedy mysleli, že je dokonalý, bola by to najväčšia chyba.“
Samotný Alcaraz už myslí na ďalší veľký cieľ – získať Australian Open a skompletizovať kariérny grandslam.
„Je to môj hlavný cieľ – vyhrať všetky štyri grandslamy. Vždy som to mal v hlave,“ povedal. „Skúsim to už budúci rok. Ak sa to nepodarí, tak o dva, tri či štyri roky. Jedného dňa to chcem dokonať.“